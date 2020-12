Tantissimi sportivi sui social hanno deciso di fare gli auguri ai propri follower. Più o meno tutti lo hanno fatto in modo tradizionale, conuna prevalenza di foto classiche di famiglia. Come al solito diverso da tutti gli altri Zlatan Ibrahimovic che sui social ha fatto gli auguri ai suoi tifosi con un dito medio ben in vista. Il motivo di questo è difficilmente comprensibile.

Merry Chriztmaz con il dito medio

Sui social l'attaccante svedese ha voluto fare gli auguri a tutti quelli che lo seguono. Anche il Buon Natale di Ibrahimovic è diverso da quello di tutti gli altri. Ha scritto Merry Christmaz, sostituendo la esse con la zeta e soprattutto ha postato un'immagine con un dito medio ben in vista.

Il Milan deve sognare lo scudetto

Fermo ai box da più di un mese, Ibrahimovic (autore di 10 gol in 6 partite di campionato) sta provando a recuperare, spera di esserci in Milan-Juventus del 6 gennaio, e continua a parlare di scudetto. In un'intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera' lo svedese ha detto che ciò che è stato finora conta poco, bisogna andare avanti e sognare sempre: