Il Broke Boys FC e la matta offerta a Pogba: giocare tra VIP e influencer davanti a migliaia di tifosi

A cura di Alessio Pediglieri

La squalifica a Paul Pogba è stata ridotta pesantemente a tal punto che il centrocampista francese può rientrare a giocare già nel 2025. Una decisione che ha riaperto ad un ventaglio di possibilità attorno al giocatore che ora ha solo da scegliere la propria nuova avventura sportiva, lontana dalla Juventus. Tra i tanti che si sono fatti avanti, anche un club molto particolare, il Broke Boys FC campione di Russia: una squadra composta da VIP e influencer che gioca davanti a migliaia di tifosi.

La proposta del Broke Boys FC per giocare tra le star

L'offerta presentata dal Broke Boys FC è stata presentata a Pogba ancor prima che la sua squalifica venisse ridotta ai minimi termini. Una proposta seria e studiata che è stata posta al vaglio della stella francese. Un progetto concreto con cui il club russo, una squadra amatoriale russa composta da celebrità locali, che milita nella Media Football League, una lega non ufficiale, attualmente non riconosciuta dalla FIFA. Ma che ha un enorme seguito, con il campionato nazionale che attrae migliaia di sostenitori: in quest'ultima stagione i Broke Boys hanno vinto il titolo davanti a oltre 27.000 tifosi.

Le offerte a Pogba, il ritorno in un top club d'Europa

Ovviamente Paul Pogba ha declinato l'insolito invito, che era arrivato ben prima dello sconto sulla pena per la positività al doping. E dopo la riduzione, la scelta è stata confermata dal francese cui non mancano le possibilità ad altissimo livello. Con le idee chiarissime, ovvero di voler ritornare nel calcio che conta in Europa in un top club. Un futuro lontano dalla Juventus ma anche che non prevede scelte "esotiche" come la corte che era arrivata dall'America per la MLS, subito accantonata. Ciò che rimane concreto è un approdo in patria, al Marsiglia di De Zerbi tra i primi a manifestare reale interesse,