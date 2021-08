Il Brentford vince in Premier dopo 74 anni e fa festa con un giovane tifoso: “Indimenticabile” Il Brentford ha bagnato il suo ritorno in Premier League dopo 74 anni con una vittoria per 2-0 sull’Arsenal ma il momento più bello della serata è stato quando il manager dei Bees, Thomas Frank, e i suoi calciatori hanno festeggiato con un giovane tifoso a bordo campo mentre facevano il giro d’onore.

A cura di Vito Lamorte

La prima giornata della Premier League 2021-2022 ha regalato subito storie straordinarie. Il Brentford, che mancava dalla massima categoria del calcio inglese da 74 anni, nel match che ha dato il via al torneo nella serata di venerdì ha battuto con un secco 2-0 l'Arsenal e ha firmato la prima sorpresa del campionato. I gol di Sergi Canos e Christian Norgaard hanno messo a tappeto i Gunners di Mikel Arteta e l'esplosione di gioia del Brentford Community Stadium è stata incredibile.

Dopo la partita, Thomas Frank e i suoi giocatori hanno fatto un giro d'onore sul terreno di gioco per ringraziare i tifosi del loro sostegno durante la gara contro i più quotati rivali e hanno regalato il momento più bello del weekend calcistico in Europa: sia il tecnico danese che alcuni membri della squadra si sono fermati a salutate un giovane tifoso a bordo campo e l'immagine ha fatto il giro d'Inghilterra e dell'Europa in pochi istanti.

L'allenatore dei Bees era visibilmente soddisfatto dopo la vittoria e ha espresso la sua gioia ringraziando i tifosi per il supporto in una gara così complicata: "Tutti quelli che erano allo stadio oggi non dimenticheranno mai quello che è successo. Sono orgoglioso di farne parte. Ho una grande fiducia in questa rosa di giocatori, in questa squadra. Ho avuto la sensazione che sarei stato deluso se non li avessimo sconfitti (Arsenal). Penso che abbiamo meritato di vincere la partita. I tifosi erano elettrici, hanno creato un'atmosfera incredibile. Forse avevamo 100 fan al di fuori della zona ovest di Londra. Ora forse ne abbiamo pochi di più? È stata una serata storica ed è pazzesco che abbiamo aperto la stagione della Premier League con una vittoria sull'Arsenal. Stasera dobbiamo festeggiare ed essere orgogliosi, e berrò il mio solito bicchiere di vino. O forse due, chi lo sa".