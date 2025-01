video suggerito

Il Brasile non esiste più, umiliata anche l’Under 20: l’Argentina dilaga 6-0, storica disfatta verdeoro Una disfatta epocale, mai prima d’oggi a tutti i livelli il Brasile aveva subito una sconfitta così clamorosa contro l’Argentina. E’ accaduto al debutto del Campionato sudamericano Under 20: un umiliante 6-0 dell’Albiceleste che ha messo alla berlina i giovani verdeoro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non solo la Seleçao pentacampione del mondo, anche l'Under 20 verdeoro è lo specchio di un calcio che stenta a ritrovarsi. E così, mentre i "grandi" faticano nelle qualificazioni ai prossimi mondiali 2026, è la nazionale dei ragazzini a subire una umiliante disfatta, nel peggiore dei modi e contro il peggior avversario possibile: l'Argentina, che infligge uno storico 6-0 che ha messo alla berlina i giovani del Brasile.

La disfatta epocale: il giovane Brasile in totale balia dei pari età argentini

Un esordio pessimo, da cancellare ma soprattutto che nessuno avrebbe pronosticato alla vigilia di Brasile-Argentina Under20, match valido per il Campionato sudamericano Under 20. Una schiacciante vittoria per 6-0 ha lasciato a bocca aperta i tifosi arrivati allo Stadio Misael Delgado di Valencia, in Venezuela, per la primo appuntamento del girone B per le qualificazioni dei Mondiali di categoria. Claudio Echeverri due volte, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago Hidalgo e Igor Serrote hanno segnato i gol contro la selezione verdeoro, allo sbando completo per 90 minuti. L'Albiceleste ha segnato subito tre gol dal 7′ all'11' del primo tempo.Al rientro in campo, lo show è continuato: al 52′ è arrivato il 4-0 e due minuti dopo è arrivato il 5-0, antipasto del 6-0 che è arrivato nel finale.

Storica disfatta del Brasile a tutti i livelli contro l'Argentina

Si tratta della sconfitta più grande mai subita dal Brasile nella sua storia contro l'Argentina, sia per quanto riguarda la Nazionale maggiore e tutte le giovanili. Questo risultato è quello con più scarto di gol in una partita di calcio maschile tra l'Albiceleste e la Seleção di tutti i tempi e a tutti i livelli, dalle juniores alle nazionali maggiori. Un record negativo impressionante per un Brasile che comunque presentava in campo campioni importanti, come Washington del Chelsea e Gabriel Moscardo del Paris Saint-Germain, oltre che Wesley, recentemente ceduto dal Corinthians all'Al Nassr.

Il Campionato sudamericano Under 20 che vale per il Mondiale di categoria

Il Campionato sudamericano Under 20 si sta disputando in Venezuela ed è composto da due gironi da 5 squadre l'uno: Brasile e Argentina sono state inserite nel Gruppo B. Le tre prime classificate si qualificano per la fase finale a sei che vedrà le prime quattro qualificarsi successivamente per il Mondiale Under 20, che si disputerà in Cile dal 20 settembre al 19 ottobre di quest'anno.