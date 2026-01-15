Il Bologna torna a vincere, Verona battuto in una splendida partita: nel 3-2 Orsolini fa una magia

Il Bologna dopo quasi due mesi ritrova il successo in Serie A. Al Bentegodi il Verona è stato piegato per 3-2. Gol nel primo tempo di Orban, Orsolini, Odgaard e Castro. Autogol di Freuler nella ripresa.

Dopo quasi due mesi il Bologna torna a vincere in Serie A. Si è sbloccata la squadra di Vincenzo Italiano, che ha vinto in rimonta al Bentegodi contro il Verona, che dopo questa sconfitta resta nei bassifondi con il tecnico Zanetti che sembra ancora in più bilico. L'incontro è finito 3-2. È tornato al gol Orsolini, che ha realizzato una rete meravigliosa. A segno pure Orban, Odgaard e Castro. Poi l'autogol di Freuler.

Gol di Orban, Verona avanti

Il Bologna fa la partita, ma è il Verona a trovare il vantaggio con un gol di Orban. L'azione è da manuale. Odgaard calcia verso la porta, il tiro è respinto, il Verona riparte in modo favoloso. Coast to coast di Bernede, che serve Orban, il nigeriano scaglia una conclusione potente ed insacca, 1-0. Il Bentegodi esplode di gioia, ma dura poco.

Orsolini, Odgaard e Castro

Perché i rossoblu, oggi in completo bianco, trovano il pari poco dopo con una prodezza di Orsolini, che non segnava da troppo. Tiro a giro di sinistro magnifico che si insacca nell'angolino, una magia pura. L'1-1 dà serenità al Bologna che otto minuti più tardi si mette avanti con Odgaard, che si fa perdonare nel migliore dei modi. E prima del finale di tempo c'è il gol di Castro, che al 44′ con un tiro splendido supera Montipò, ed è 3-1.

Leggi anche Alla Lazio basta un autogol per vincere a Verona: un successo che ai biancocelesti mancava da un mese

Lo sfortunato autogol di Remo Freuler nel secondo tempo di Verona–Bologna.

L'autogol di Freuler nella ripresa

Quando si riparte il copione resta lo stesso, con i due gol di vantaggio che danno serenità al Bologna, ma al minuto 71 c'è un'altra ripartenza letale del Verona, che accorcia grazie all'autogol di Freuler, che per una volta non fa la cosa giusta e colpisce il cross di Orban, è 3-2. Questo punteggio rende teso e vivace il finale di partita, in cui entrano in campo pure Ferguson e Zortea, dopo Immobile. Ma il Bologna non rischia mai, torna al successo, scavalca la Lazio e si porta a un solo punto dall'Atalanta, settima. Mentre il Verona è ultimo, pari punti con il Pisa.