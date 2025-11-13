Il Bologna perde tre giocatori per infortunio in quattro giorni: Italiano ha gli uomini contati

Sono sei in totale gli infortunati per il Bologna che si ritrova in questa sosta per le nazionali con gli uomini contati e l’infermeria piena: il punto sulla squadra di Italiano.

Ogni giorno l'infermeria del Bologna continua a riempirsi e la situazione sta diventando sempre più allarmante: dalla partita di domenica contro il Napoli Vincenzo Italiano ha perso già quattro giocatori e sta lavorando con un gruppo ridotto e già decimato dalle assenze di chi è partito per le rispettive nazionali. Nel momento più delicato di tutta la stagione i rossoblu devono far fronte a un'emergenza infortuni che preoccupa in vista della prossime partite e la sosta per le nazionali non potrà dare una grande mano sotto questo punto di vista.

Il punto sugli infortuni del Bologna

L'ultimo a unirsi alla lunghissima lista di infortunati è stato Cambiaghi che ha dovuto lasciare il ritiro dell'Italia per un problema al polpaccio che lo terrà fermo per almeno tre settimane, come si è appreso dall'esito delle visite mediche. Lo stesso stop di Rowe che si era infortunato immediatamente prima: l'ex giocatore del Marsiglia ha una lesione al bicipite femorale, un grande problema per Italiano che ha la coperta cortissima e troppi impegni da affrontare nelle prossime settimane.

In quattro giorni ci sono stati tre infortunati perché ai due già citati si aggiungono Skorupski, uscito dopo pochissimi minuti nella partita contro il Napoli, che resterà fuori almeno un mese e mezzo e anche Freuler, il più grave di tutti, che si era fermato all'inizio del mese di novembre per una frattura alla clavicola. Come se non bastasse Ravaglia e Immobile non sono ancora al 100%, anche se sono in fase di recupero e potrebbero farcela per affrontare l'Udinese alla ripresa del campionato. Italiano può lavorare con un numero davvero ridotto di giocatori perché in tanti sono partiti con le rispettive nazionali e non torneranno prima di una settimana, costringendo l'allenatore a preparare le prossime partite in uno stato di grande emergenza.