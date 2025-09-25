Il Bologna parte male in Europa League: super Skorupski non basta, l’Aston Villa vince 1-0

È bastato un gol di McGinn all'Aston Villa per sfruttare il fattore campo e battere il Bologna nel primo match di Europa League. In terra inglese è stata premiata l'intensità degli inglesi, con la squadra di Italiano che ha giocato a sprazzi ed è stata salvata in diverse occasioni da Skorupski. Il rimpianto dei rossoblu è legato alla traversa colpita da Castro nella ripresa.

La pressione dello stadio dei Villans si è sentita sin dai primi minuti con i rossoblu che hanno fatto un po' fatica a fronte dell'intensità della squadra di casa. Sin dall'inizio ci ha pensato Skorupski a tenere in gioco gli emiliani con interventi decisivi. Nulla però ha potuto l'estremo difensore polacco sulla conclusione da fuori di McGinn dopo un'azione confusa della formazione di casa. Il portiere, coperto nell'occasione, ha visto la sfera solo alla fine. Una marcatura che ha complicato ulteriormente i piani del Bologna che non è riuscito a reagire.

Nel secondo tempo si è vista più "battaglia" in campo, e sono arrivate le occasioni anche per gli ospiti. È sempre stato l'Aston Villa però a rendersi più pericoloso, con la chance colossale per il raddoppio arrivata dal dischetto. Watkins su rigore ha trovato la porta sbarrata: ancora un grande Skorupski con con i piedi è riuscito a sventare la minaccia. Italiano ha gettato nella mischia anche Orsolini, che subito ha cambiato marcia per la formazione italiana.

Dopo una sua iniziativa Castro è riuscito a colpire di testa trovando una clamorosa traversa. Un urlo strozzato in gola per il centravanti, e per i tifosi del Bologna che già pregustavano il pareggio. Nel finale poi gran parata di Bizot, che ha trovato anche lui il modo di rendersi decisivo. Niente da fare con i primi tre punti finiti nelle casse della formazione inglese. Per il Bologna testa ora all'esordio casalingo in programma il 2 ottobre contro il Friburgo, con la speranza di sfruttare al massimo la spinta del Dall'Ara.