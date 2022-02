Il Bayern rischia grosso a Salisburgo: Coman pareggia i conti nel finale La sfida degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Salisburgo si è chiusa con il risultato di 1-1. Al gol di Adamu, ha risposto Coman nel finale.

A cura di Marco Beltrami

Tutto lasciava presagire la possibile prima sorpresa degli ottavi di Champions alla Red Bull Arena di Salisburgo, e invece il Bayern Monaco è riuscito a metterci una pezza nel finale. In svantaggio di un gol contro i padroni di casa del Salisburgo, la squadra di Nagelsmann tra le principali candidate alla vittoria della Champions, ha trovato il pari proprio a ridosso del recupero con Coman. Urlo strozzato in gola dunque per un Salisburgo che comunque ha sfoderato una prestazione da applausi impreziosita dai tanti giovani interessanti. Discorso qualificazione ai quarti rimandato al ritorno.

Il Salisburgo pur lasciando il pallino di gioco, come nelle previsioni, al Bayern Monaco si è dimostrato molto pericoloso in ripartenza. Non è un caso che il gol del vantaggio della formazione che sta dominando il campionato austriaco, sia arrivato proprio su un rapido ribaltamento di fronte: lancio dalla difesa per Aaronson che ha servito un pallone d'oro ad Adamu. Il classe 2001 entrato poco prima per sostituire l'altro talento Okafor, di un anno più vecchio, si è subito fatto trovare pronto con una conclusione che non ha lasciato scampo a Ulreich. Se quest'ultimo ha poi negato il raddoppio ad Aaronson, c'è stata gloria anche per il suo collega Kohn.

Il Bayern infatti ha iniziato a spingere a testa bassa, rendendosi pericoloso a più riprese. Sané e Coman sono stati senza dubbio i più pericolosi della squadra tedesca, che nonostante le occasioni non sono riusciti a trovare la via della rete. Al contrario ancora una volta i tedeschi hanno prestato il fianco alle ripartenze del Salisburgo pericolosissimo ancora con Adamu, che su una ribattuta di Ulreich ha trovato il provvidenziale intervento di Pavard quasi sulla linea a dirgli di no.

Una beffa per la formazione di casa, che proprio ad un passo dal recupero ha incassato il pareggio del Bayern. Un pallone lanciato un po' alla disperata in area da Pavard, è stato spizzato da Muller che di testa ha messo Coman in condizione di firmare l'1-1. Una doccia fredda per il Salisburgo, ma un risultato che premia comunque l'atteggiamento degli ospiti che hanno spinto costantemente fino alla fine. Appuntamento ora all'8 marzo all'Allianz Arena, con gli austriaci che avranno bisogno di una prestazione perfetta.