Il Bari fa l’impresa in dieci uomini: batte 1-0 il Sudtirol e vola in finale playoff di Serie B Il Bari fa una super impresa vincendo 1-0 il match di ritorno dei playoff di Serie B pareggiando il risultato dell’andata che consente ai pugliesi di raggiungere la finalissima. I pugliesi vincono in 10 uomini con un gol nella ripresa realizzato da Benedetti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bari fa una super impresa vincendo 1-0 il match di ritorno dei playoff di Serie B pareggiando il risultato dell'andata che consente ai pugliesi di raggiungere la finalissima. Il regolamento infatti prevede che a parità di punteggio a passare il turno è la squadra meglio classificata in Serie B al termine della regolare stagione. I padroni di casa avevano chiuso in dieci uomini il primo tempo per l'espulsione di Ricci ma nella ripresa è Benedetti a mettere in rete la palla che ha fatto esplodere il San Nicola e che vale la finale.

Bari in dieci dopo il primo tempo per l'espulsione di Ricci

Al San Nicola il Bari comincia benissimo il match e con grande aggressività. D'altronde sulla strada dei pugliesi c'è un Sudtirol che forte dell'1-0 dell'andata poteva difendere benissimo il pareggio. Ma dall'altra parti la squadra di Mignani anche con un solo gol, vista la migliore posizione in classifica, può accadere alla finale. Ecco perché i padroni di casa sono partiti subito forte creando un'occasione da gol importante con Cheddira servito dopo un ottimo lavoro spalle alle porta su Vinetot per il destro piazzato del marocchino che esce di pochissimo. Nei 3 minuti di recupero però succede di tutto.

Ancora Cheddira calcia in porta da ottima posizione ma Vinetot devia la palla che finisce di pochissimo fuori. Sul successivo calcio d'angolo Vicari di testa mette la sfera in porta ma il portiere del Sudtirol vola negandogli il gol per un nuovo angolo. In questo caso però non va benissimo ai padroni di casa dato che sulla battuta dalla bandierina la difesa ospite riesce a mettere fuori. La palla finisce sui piedi di Ricci ultimo uomo che sbaglia il retropassaggio al portiere – troppo corto – consentendo a Curto si superarlo e involarsi verso la porta. Ricci a quel punto fa fallo da ultimo uomo che vuol dire rosso diretto da regolamento lasciando il Bari in 10 sullo 0-0 al termine del primo tempo.

Il gol di Benedetti nel secondo tempo vale la finale

Nel secondo tempo Mignani deve inventarsi qualcosa per cercare di compiere un'impresa. E allora dentro Matino al posto di Bellomo e i padroni di casa sembrano già essere più propositivi con Esposito che con un destro all'altezza del vertice dell'area di rigore prova a mettere la palla in porta ma Poluzzi è reattivo a respingere. Il Bari alza i ritmi e Mignani manda in campo anche Botta e Benedetti: mai cambio fu più azzeccato. In campo da una manciata di secondi, Benedetti trova il pesantissimo destro vincente che vale l'1-0 e momentaneamente la finale playoff.

Cheddira manca il controllo sul cross di Botta, ma alle sue spalle non sbaglia il neoentrato di Mignani. Boato del San Nicola che pregusta l'impresa con un uomo in meno. Con questo risultato il Bari sarebbe in finale per via del miglior piazzamento in classifica di Serie B al termine della regolare stagione: secondo il regolamento in caso di parità in termini di gol di entrambe le squadre tra andata e ritorno, a passare il turno sarebbe la squadra meglio classificata. Al Sudtirol servirebbe un gol per la finale e al 94′ Tait calcia fuori sprecando una chance clamorosa per portare la sua squadra in finale. Dopo 6 minuti di recupero è il Bari a festeggiare con una vittoria che fa proseguire al popolo dei galletti il sogno Serie A.