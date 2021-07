Il Barcellona vuole piazzare Griezmann disperatamente: l’ultima idea è un pazzo scambio Il Barcellona ha necessità di vendere un big in questo calciomercato e sarà sacrificato con ogni probabilità Antoine Griezmann. L’attaccante francese, che guadagna 36 milioni lordi a stagione, potrebbe tornare all’Atletico Madrid nell’ambito di un super scambio con il centrocampista Saul.

A cura di Alessio Morra

Il Barcellona per motivi di bilancio è costretto a sacrificare uno dei suoi big. La scelta già da tempo è ricaduta su Antoine Griezmann, che con i catalani in verità non è riuscito mai a brillare come ha fatto con la Francia o con l'Atletico Madrid. Il francese in un certo senso è stato già rimpiazzato, perché i blaugrana hanno acquistato il ‘Kun' Aguero e l'olandese Memphis Depay. Le Petit Diable potrebbe comunque rimanere nella Liga e tornare incredibilmente all'Atletico, che senza di lui nella passata stagione hanno vinto il campionato spagnolo. La trattativa tra le due società procede e lo scambio tra Griezmann e Saul potrebbe vedere la luce molto presto.

C'è da rispettare il salary cap: Griezmann deve essere ceduto

Il Barcellona ha l'esigenza di dover abbassare il tetto salariale, fin quando non lo farà non potrà annunciare l'accordo per il rinnovo di Leo Messi, che dallo scorso primo luglio è svincolato. E contestualmente non sono stati ancora tesserati Aguero, Depay, Eric Garcia e Emerson Royal. Le norme sul salary cap vanno rispettate e lo sa bene il presidente Laporta, conscio delle difficoltà economiche del club. Va sacrificato Griezmann e bisogna anche fare molto presto. L'attaccante ha un contratto da 36 milioni lordi a stagione fino al 30 giugno 2024. Bisogna cedere ‘Grizou' che ha molto mercato e che soprattutto vorrebbe tornare all'Atletico Madrid. Dal canto suo anche Saul considera chiuso il suo ciclo ed è pronto a dire sì al Barcellona.

Secondo ‘El Mundo Deportivo' la trattativa procede spedita. Saul era in partenza in direzione Premier League e invece resta in Spagna, e proverà a riconquistare la nazionale di Luis Enrique. Griezmann andrà al Barcellona dove ritroverà Luis Suarez, che è stata la grande fortuna di Simeone in quest'ultima stagione. Lo scambio sarebbe alla pari e sulla carta sarebbe utile a entrambe le squadre. Il Barcellona riavrebbe un centrocampista di alto livello affidabile, mentre l'Atletico avrebbe maggiore qualità in attacco e tanta imprevedibilità.