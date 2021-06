Memphis Depay è un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo diverse settimane di trattative il club spagnolo ha ufficializzato questo sabato l'acquisto del 27enne attaccante olandese, che ha giocato all'Olympique Lyonnais nelle ultime tre stagioni. La clausola rescissoria stabilita per l'ex giocatore dell'OL è di 500 milioni di euro. Il calciatore arriva su espressa richiesta di Ronald Koeman, che sin dal suo arrivo al Barça la scorsa estate aveva cercato di portarlo in Spagna.

Dopo aver superato le visite mediche nel ritiro della nazionale olandese, dove ha effettuato le prove con i medici del Barcellona, sono stati rivisti i contratti e sia dagli avvocati del giocatore che da quelli del club hanno messo tutto nero su bianco. La sua presentazione avverrà al termine dell'Europeo. Depay è stato titolare in entrambi i match disputati dalla nazionale olandese e nella gara contro l'Austria ha anche trovato il gol su calcio di rigore.

A differenza di quanto accaduto con Georginio Wijnaldum, che alla fine ha accettato per l'offerta del PSG; Depay ha mantenuto la parola data al Barça nei mesi scorsi e ha sposato il nuovo corso del club catalano firmato da Johan Laporta nonostante avesse offerte anche da altri big d'Europa, disposti anche a sborsare più soldi per lui. L'attaccante olandese ha preferito giocare al Camp Nou sotto la guida di Ronald Koeman, che aveva già avuto come allenatore nella selezione olandese fino alla scorsa estate. Dopo gli arrivi di Sergio Aguero, Emerson Royal e Eric Garcia ecco un altro colpo per il club culè.

Il comunicato del Barcellona

La nota ufficiale del club catalano: "FC Barcelona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo per il giocatore che si unirà al Club una volta terminato il suo contratto con l'Olympique Lyonnais. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23".