Il Barcellona esplode contro il VAR, lettera formale rivolta alla Liga: “Flagranti errori arbitrali”

Il Barcellona sta guidando di misura il campionato spagnolo, tallonato dal Real Madrid lontano solo di un punto ma i problemi di Flick sono altrove al momento. Come in Copa del Rey dove ha subito una clamorosa quanto umiliante sconfitta nella semifinale di andata ad opera di un Atletico Madrid letale ma, a detta dei catalani, favorito da diverse situazioni arbitrali che hanno penalizzato gli azulgrana. Con relativa protesta formale: il Barcellona ha infatti presentato una formale protesta alla Lega spagnola, alzando l'indice e rivolgendolo alla classe arbitrale e al VAR in particolare, pretendendo equità di giudizio. Una frustrazione nei confronti dell'arbitraggio spagnolo che ritorna prepotente alla vigilia del nuovo turno di Liga e che ricalca un concetto già espresso non più tardi di qualche mese fa quando, nel febbraio 2025, ci fu una altrettanta fortissima protesta, da parte del Real.

Barcellona furioso dopo il KO in Copa del Rey contro l'Atletico

Il Barcellona dice stop: non ci sta il club di Laporta di dover eventualmente subire ciò che ha visto al Metropolitano. E poco c'entra lo show dell'Atletico Madrid di Simeone che ha rifilato 4 gol agli azulgrana, trascinato da un super Ademola Lookman. Lo stesso Flick ha ridimensionato la sconfitta, relegandola ad una delle tante e non tra le più cocenti, mentre l'attenzione girava verso la gestione dei vari episodi che hanno concretizzato il pesante risultato subito, col VAR spesso protagonista. Così in una lettera indirizzata alla Federcalcio spagnola, ai vertici della Liga i catalani hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" riguardo agli attuali criteri arbitrali, sottolineando una mancanza di "uniformità" nelle decisioni arbitrali.

La lettera formale di protesta del Barcellona: "Flagranti errori, crescente sfiducia"

Il Barcellona si è sentito danneggiato per la gestione del VAR in Coppa del Re e ha sottolineato in particolare l'interpretazione a volte confusa delle situazioni di fallo di mano in area di rigore e la mancanza di trasparenza nell'uso dell'assistenza all'arbitro. I blaugrana hanno evidenziato anche "flagranti errori arbitrali commessi nel corso della stagione, molti dei quali sono stati decisivi e dannosi per il club", riaprendo il fianco alla polemica. "Una crescente sfiducia" in un contesto già tossico, in cui Real e Barça si accusano a vicenda di essere favoriti dall'arbitraggio, così come accadde già nel febbraio 2025 quando fu il club madrileno a scatenare una guerra istituzionale contro il VAR, "totalmente screditato" in un sistema "corrotto dall'interno".