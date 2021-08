Il Barcellona diffonde un commovente video di addio a Messi, ma la verità è un’altra: è pazzesco Il mondo del calcio è ancora sotto shock per l’annuncio ufficiale dell’addio di Leo Messi al Barcellona, in seguito alla rottura delle trattative per il rinnovo del contratto. Il club blaugrana ha reso omaggio al suo campione con un video commovente, ma qualcosa non quadra: ed infatti la verità è tutt’altra.

A cura di Paolo Fiorenza

Nessuno poteva davvero prevedere un epilogo così clamoroso per la storia d'amore ventennale tra il Barcellona e Leo Messi, soprattutto dopo che tra le parti era tornato il sereno e tutto sembrava preludere all'annuncio del rinnovo del contratto. Invece nella serata di giovedì è arrivato il comunicato che ha gettato nello sconforto tutto il popolo catalano: a 34 anni l'ultimo Pallone d'Oro è stato lasciato libero dal club blaugrana, vista l'impossibilità di rifirmarlo a causa del regolamento della Liga sul tetto salariale.

Poco dopo la nota ufficiale, il Barcellona ha reso omaggio al suo campionissimo con un meraviglioso video di 7 minuti in cui ha ripercorso i momenti indimenticabili della carriera della Pulce in maglia blaugrana. "The best of the best" è stato l'omaggio del Barça al giocatore che ha trasformato il loro stemma in leggenda. Eppure qualcosa non quadrava: troppo breve il tempo tra l'annuncio della rottura delle trattative per il rinnovo e la diffusione del video. Il Barcellona dunque già sapeva da tempo che sarebbe finita così? No, è esattamente l'opposto.

Il video di omaggio sarebbe stato infatti preparato per accompagnare un altro annuncio ben più felice, ovvero quello del rinnovo. Quello sì che si riteneva ormai certo. Ed invece – visto il ribaltone – in casa Barcellona han pensato bene di riciclare il video per l'addio struggente dell'argentino. Si vede Messi nel 2000 arrivare alla Masia dal Newell's Old Boys a 13 anni, poi il suo debutto in prima squadra nel 2004 a soli 16 anni e i momenti più belli ed iconici delle 778 presenze con il club nei suoi 21 anni di carriera. Un periodo durante il quale Messi è diventato il capocannoniere del Barcellona con 672 gol, ha vinto 10 titoli della Liga, quattro Champions League e sette Copa del Rey. Rinunciare a tutto questo non sarà davvero facile.