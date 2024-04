video suggerito

Ihattaren chiude anche l’esperienza allo Slavia Praga: dopo 4 mesi non ha mai giocato un minuto Mohamed Ihattaren e lo Slavia Praga hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto del giocatore. Il fantasista olandese era arrivato nel club ceco solo 4 mesi fa ma senza mai scendere in campo: “Ha espresso il desiderio di concentrarsi sulla carriera nell’ambiente più vicino e in famiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mohamed Ihattaren non è più un giocatore dello Slavia Praga. Il fantasista olandese si era trasferito al club ceco solo a dicembre per rilanciarsi dopo la chiusura del suo rapporto contrattuale con la Juventus. Nemmeno 4 mesi però ed è stato lo stesso Slavia Praga a comunicare la decisione di una rescissione consensuale. "Il club e il centrocampista olandese hanno concordato di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione.

La decisione di rescindere il contratto è stata presa di comune accordo. Il giocatore, tra l'altro, ha espresso il desiderio di concentrarsi sulla carriera nell'ambiente più vicino e in famiglia, lo Slavia lo ha supportato pienamente in questa scelta". A soli 22 anni Ihattaren si ritrova così nuovamente senza squadra dopo non aver giocato nemmeno un minuto in Repubblica Ceca.

Ihattaren si ritrova nuovamente senza squadra.

Nel 2021 la Juventus aveva speso ben 1,9 milioni di euro per prenderlo dal PSV ma il club bianconero lo girerà in prestito alla Sampdoria. Da Genova però sparisce per un periodo e a seguito di diversi problemi personali, chiude anche la sua esperienza in blucerchiato. Dopo qualche mese di riflessione va all'Ajax, ma non trova spazio. Per lui pochi minuti con la prima squadra e molte presenze con la Primavera. Si chiuderà così anche la sua esperienza con i Lancieri e di conseguenza anche la Juventus fa cessare definitivamente il suo contratto.

Leggi anche Lo Slavia Praga può rescindere con Ihattaren: incastrato da atteggiamenti non professionali

La carriera di Ihattaren è a un bivio e da talento cristallino del calcio olandese diventa improvvisamente un oggetto misterioso a caccia di rilancio in giro per l'Europa. A tendergli la mano in estate è il Samsunspor, in Turchia, ma la sua avventura anche in questo caso è durata pochissime ore. Il club ha infatti annullato il trasferimento subito dopo il suo arrivo a causa dei termini contrattuali cambiati in corso d'opera dal suo entourage. Ora l'ennesimo stop che di certo non facilita il suo reinserimento nel mondo del calcio dopo troppi anni.