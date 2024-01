Icardi è più grave del previsto: fratture delle ossa facciali, non giocherà per un po’ L’occhio nero di Icardi dopo la partita contro il Fenerbahce nasconde un infortunio molto serio: l’argentino ha riportato fratture al volto e potrebbe tornare in campo con la mascherina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Nel giorno di Natale Mauro Icardi è stato ritratto in foro con un occhio nero, sorridente accanto a tutta la famiglia riunita per il giorno di festa. Ma dietro al livido si nasconde un infortunio ben più serio: il comunicato ufficiale rilasciato dal Galatasaray ha svelato che l'argentino ha riportato la frattura delle ossa facciali in seguito al colpo ricevuto durante la partita contro il Fenerbahce giocata alla Vigilia, una sfida ad altissima tensione.

A far discutere durante la gara era stato lo scontro a muso duro con un altro ex Inter, Edin Dzeko, con il quale però non si era arrivati alle mani. Tra i due c'era stato un diverbio acceso e poco più, anche se le foto postate da Icardi con l'occhio nero assieme alla moglie Wanda Nara avevano fatto pensare a ben altro. Il livido è stato causato da una facciata data goffamente al palo della porta e che gli porterà diverse conseguenze. Come evidenziato dal club turco infatti l'argentino non scenderà in campo per diverso tempo a seguito della frattura delle ossa che richiederà ulteriori indagini.

Serviranno approfondite visite oculistiche, otorinolaringoiatriche e di chirurgia plastica per stabilire l'entità del danno subito e aiutarlo a superare l'infortunio che è molto più grave del previsto. Il giocatore sarà valutato nuovamente il 20 gennaio, quando saranno passati all'incirca 20 giorni dal trauma subito: soltanto allora si avranno notizie certe sui tempi di recupero (che per il momento non sono stati ancora definiti) che potrebbero non essere così brevi come sembrava all'apparenza.

In caso di riscontri positivi dopo le visite mediche il Galatasaray fa sapere che Icardi potrebbe tornare in campo per giocare con l'ausilio di una mascherina protettiva, proprio come quella indossata da Victor Osimhen dopo lo scontro con Milan Skriniar che gli aveva provocato venti fratture al volto e la fuoriuscita dell'occhio dalla sua orbita.