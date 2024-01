Ibrahimovic pubblica un messaggio mandato per sbaglio al suo telefono: un errore allucinante A Zlatan Ibrahimovic non è parso vero quando ha ricevuto per errore un messaggio sul suo telefono: non era per lui, ma si parlava di lui… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zlatan Ibrahimovic voleva dare la massima visibilità alla questione e dunque ha scelto di renderla nota non con una fugace storia su Instagram, ma ha addirittura utilizzato un tweet del suo prezioso e seguitissimo account su X, ottenendo il risultato sperato – visto che le visualizzazioni in poche ore hanno superato il milione – e soprattutto facendo sì che la vicenda restasse per sempre fissata a imperitura memoria di chi ha commesso un errore così allucinante, gettandosi la zappa sui piedi. Ibrahimovic ha pubblicato un sms mandato per sbaglio al suo numero da un giornalista svedese, che invece pensava di rivolgersi a una ‘gola profonda' da cui avere informazioni proprio su Ibra.

Una storia surreale, descritta così bene dal messaggio ripostato che l'ex attaccante non ha dovuto aggiungervi niente per esplicitarla. "Il mio nome è Carlo Bolinder e sono un giornalista dell'Expressen – si legge nell'sms – Vedo che sei registrato a Storgatan 24, dove attualmente c'è una controversia tra il proprietario Zlatan e un inquilino. Mi chiedo se hai tempo per rispondere ad alcune domande. Naturalmente hai il diritto di rimanere anonimo. Per favore contattami se ne hai la possibilità".

Il 24 è un numero civico di Storgatan, una strada del centro di Stoccolma. Qualche anno fa Ibrahimovic fece un investimento importante proprio lì, acquistando per quasi 12 milioni di euro una vecchia chiesa, procedendo poi ai lavori di riconversione ad altro uso. Evidentemente un attuale inquilino del consulente del proprietario del Milan ha qualche problema con Zlatan e il giornalista dell'Expressen, uno dei principali quotidiani svedesi, ha rintracciato una persona della zona, da cui avrebbe voluto avere informazioni sulla vicenda.

Incredibilmente, tuttavia, Bolinder ha inviato la sua richiesta proprio al numero di telefono di Ibrahimovic, un errore davvero grossolano. A Ibra non deve essere sembrato vero di poter esporre al pubblico ridicolo chi stava cercando di fare qualcosa alle sue spalle…