Quando tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic? Il Milan attende il completo recupero del centravanti svedese reduce da un infortunio al polpaccio. Appuntamento dunque al 2021 per il rientro dello svedese, con le sue condizioni che saranno per ora valutate di giorno in giorno. Al momento è da scongiurare la sua presenza nel match della ripresa contro il Benevento. Incognita per il big match dell'Epifania contro la Juventus, con l'imperativo in casa rossonera che è quello di non correre rischi in vista di una possibile ricaduta.

Il rientro di Ibrahimovic, le ultime notizie

L’ultima volta in cui il Milan ha potuto contare in campo su Zlatan Ibrahimovic è stato il 22 novembre in occasione della vittoria in trasferta sul campo del Napoli. Da allora il bomber, capace di segnare 10 gol in campionato, ha saltato 6 partite di Serie A e 3 di Europa League. Fortunatamente il Milan è riuscito a sopperire alla sua assenza, mantenendo il primato in classifica e qualificandosi ai sedicesimi di Europa League. La speranza però in casa rossonera è quella di ritrovare preso Ibra, capace di fare la differenza in campo e nello spogliatoio, soprattutto in vista di un 2021 in cui si dovrà confermare quanto fatto di buono finora.

A quando dunque per il rientro di Ibra? Il giocatore sarà lasciato a riposo, a meno di clamorosi colpi di scena in vista del primo match del nuovo anno, quello contro il Benevento dell'ex Pippo Inzaghi. Il grande interrogativo è quello legato a Milan-Juventus in programma il 6 gennaio. Ibrahimovic ci sarà o meno nella super sfida contro i campioni in carica? Difficile dirlo, anche se il rientro potrebbe essere ulteriormente rimandato, con la necessità di garantire ulteriore riposo all'esperto terminale offensivo, scongiurando così il rischio di ricadute che potrebbero tenerlo fuori per un periodo ancora più lungo.

Milan, la situazione infortuni

Le buone notizie in casa rossonera sul fronte infortuni arrivano invece da Kjaer. Il centrale danese potrebbe riprendere gli allenamenti con la squadra e dunque farsi trovare pronto già per il match del Benevento, anche se potrebbe valere per lui anche la prudenza per non correre il rischio di ricadute. Da valutare le condizioni di Castillejo, alle prese con un affaticamento dopo la sfida contro la Lazio, mentre si allungano i tempi per rivedere in campo Bennacer, e soprattutto Gabbia che dovrebbe tornare a febbraio.