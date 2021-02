"Sulla strada verso l'obiettivo". Zlatan Ibrahimovic non si pone limiti. L'attaccante del Milan nella gara di oggi contro il Crotone ha raggiunto il traguardo importantissimo dei 501 gol in carriera con le squadre di club. Lo svedese nel post partita ha indicato la strada verso lo Scudetto con un post social nell'inconfondibile "stile Ibra': il numero 11 rossonero ha pubblicato una foto che lo ritrae su una supercar con la didascalia che è un chiaro riferimento all'obiettivo finale della squadra di via Aldo Rossi, che oggi ha superato di nuovo l'Inter e si è portata in testa alla classifica della Serie A.

Dopo un paio di passaggi a vuoto, la rissa da saloon nel derby di Coppa Italia con Romelu Lukaku e il rigore sbagliato a Bologna; il campione di Malmoe ha ritrovato la via del gol e ha aperto la strada alla goleada del Milan in casa contro i calabresi. Con le due reti di oggi il Crotone è diventata la trentunesima vittima in Serie A di Zlatan Ibrahimovic su 34 squadre affrontate: si sono salvate soltanto Treviso, SPAL e Bari.

L'attaccante del Milan ai microfoni di Sky Sport: "Cinquecento gol con i club? Significa che ho fatto qualche gol in carriera, ma l'importante è continuare e aiutare la squadra nel miglior modo. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per fare gol. Serve fare nostro, giocare la nostra partita e vincere contro una squadra che mette in difficoltà. Poi i momenti arrivano e bisogna sfruttarli".

