Inarrestabile Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese ha timbrato il cartellino del gol anche nel match interno contro il Crotone. Una rete non banale quella del sempreverde centravanti, che gli permette di raggiungere l'eccezionale quota dei 500 gol in carriera con le maglie dei club. Gli anni passano, ma Ibra dunque si conferma un terminale offensivo letteralmente implacabile.

Ibrahimovic, gol al Crotone e 500a rete nei club

Zlatan Ibrahimovic ha sbloccato il risultato in Milan-Crotone, segnando la rete dell'1-0 nel primo tempo. Lo svedese ha finalizzato nel migliore dei modi uno splendido duetto con Rafael Leao, trovando così il 15° gol stagionale in 17 presenze complessive con la casacca dei rossoneri. Numeri da urlo per il bomber che però con questa marcatura ha tagliato un traguardo ancor più prestigioso, ovvero quello dei 500 gol messi a segno in carriera con le maglie dei club. Un bottino che conferma le doti offensive di un giocatore cresciuto in maniera esponenziale, e ancora decisivo nonostante le 40 candeline da spegnere nel prossimo ottobre.

Il Crotone diventa così la 31a squadra su 34 affrontate in carriera bucata da Ibrahimovic. Quest'ultimo ha raggiunto il bottino di 500 gol con i club, considerando tutte le competizioni, a fronte di un totale di 825 partite disputate. Lo svedese ha segnato il maggior numero di reti con la divisa del Paris Saint Germain, ben 156, mentre con il Milan è andato in gol in 82 occasioni. La sua vittima sacrificale preferita in carriera? I francesi del St.Etienne a cui ha rifilato complessivamente 17 gol. Passano gli anni dunque ma il fiuto del gol non ne risente, per un giocatore che sfrutta alla perfezione la sua maturità ed esperienza, anche grazie ad un fisico letteralmente eccezionale. E il Milan sorride.

Le parole di Ibrahimovic dopo il 500° gol in carriera

Ai microfoni di Sky, Ibrahimovic ha commentato così l'importante traguardo raggiunto grazie al gol in Milan-Crotone: "500 gol? Significa che ho fatto qualche gol in carriera ma l’importante è aiutare la squadra, il mio lavoro è segnare e creare occasioni. Serve fare il nostro e vincere contro una squadra che è ben chiusa e può metterti in difficoltà".