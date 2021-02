E' il classico testa-coda della classifica. Il Milan è virtualmente secondo dopo il successo dell'Inter a Firenze ma basterà un'altra vittoria a San Siro per scalzare i nerazzurri dalla vetta della classifica e riprendersi il primo posto in solitaria. In questo modo i rossoneri ridimensioneranno non solo l'Inter ma anche la Juventus, reduce dalla vittoria contro la Roma – scavalcata in classifica – e attualmente al terzo posto solitario in campionato. Per il Crotone, match delicatissimo: la squadra calabrese è già ultima, fanalino di coda in piena zona retrocessione: un ulteriore passo falso varrebbe quasi come una sentenza anticipata.