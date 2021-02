Missione compiuta per il Milan contro il Crotone. Il testa-coda della 21a giornata della Serie A si chiude, come da pronostico, con il largo successo dei rossoneri con il risultato di 4-0. A firmare il poker ci hanno pensato Ibrahimovic e Rebic con due doppiette. Gol dal sapore speciale per lo svedese che ha raggiunto e superato quota 500 gol in carriera con i club. In virtù di questa vittoria la formazione di Pioli si riprende la vetta della classifica, superando nuovamente l'Inter che resta due punti indietro. Sempre più ultimo il Crotone, a meno 4 dalla zona retrocessione.

Il Crotone non si smentisce e non rinuncia al suo modo di interpretare le gare a viso aperto, anche in casa del Milan. Il primo tempo è divertente con occasioni da una parte e dall'altra: a rendersi più pericolosi sono i padroni di casa con ottime trame di gioco (in una di queste Calabria trova il gol, annullato poi per fuorigioco), con gli ospiti che rispondono con i neoacquisti Ounas e Di Carmine, poco precisi in zona gol. A sbloccare l'equilibrio ci pensa il solito Ibrahimovic, che dopo un duetto con Leao, supera Cordaz. È il 500° gol con la maglia dei club in carriera per il sempreverde bomber che a ottobre spegnerà 40 candeline.

Nella ripresa il Milan, con Castillejo al posto di Saelemaekers e poi il ritrovato Calhanoglu al posto di Leao dilaga. Il raddoppio arriva ancora con Ibrahimovic che questa volta deve solo spingere in rete un pallone semplice semplice recapitatogli da Theo Hernandez. Una rete che spegne le speranze di rimonta, già flebili di un Crotone che si scompone soprattutto in difesa. Ad affondare il colpo ci pensa Rebic che nel giro di un minuto, segna una doppietta calando il poker rossonero. Discorso chiuso e Milan che con una prova autoritaria si riprende la vetta della Serie A.

Il tabellino di Milan-Crotone 4-0

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié (87′ Krunic); Saelemaekers (46′ Castillejo), Leao (62′ Calhanoglu), Rebic (77′ Hauge); Ibrahimovic (77′ Mandzukic). All. Pioli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Vulic (78′ Petriccione), Zanellato, Benali (72′ Eduardo), Rispoli; Ounas (64′ Riviere), Di Carmine (78′ Simy). All. Stroppa

Marcatori: 31′ e 64′ Ibrahimovic, 69′ e 70′ Rebic

Ammoniti: Saelemaekers, Rispoli, Romagnoli, Calabria