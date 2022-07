Gli ultras irrompono minacciosi durante la presentazione del nuovo allenatore: “Te ne devi andare” Albert Riera è stato invitato dai tifosi della squadra che dovrebbe allenare, l’Olimpija Ljubljana, a lasciare la sua conferenza stampa di presentazione.

A cura di Vito Lamorte

"Non siete i benvenuti qui ". Sono queste le parole usate dai tifosi dell'Olimpija Ljubljana nei confronti del presidente, Adam Delius, e del neo allenatore del club, Albert Riera. I membri del gruppo organizzato Green Dragons si sono presentati alla conferenza stampa odierna dell'Olimpija a Stožice, dove doveva essere presentato il nuovo tecnico ma l'incontro è durato pochissimi minuti: gli ultras hanno fatto irruzione e hanno mostrato tutto il loro disappunto ai presenti per la scelta di esonerare Robert Prosinecki per prendere l'ex calciatore di Bordeaux, Espanyol, Galatasaray e Liverpool. Chiaramente lo spagnolo non ha il loro sostegno, così come il resto della dirigenza.

La vicenda si è rivelata parecchio complicata e Riera è stato costretto a lasciare la conferenza insieme al direttore sportivo, Mladen Rudonja. L'ex centrocampista sta per affrontare la sua prima ‘avventura' da primo allenatore dopo essere formato come assistente di Fatih Terim e Domènec Torrent al Galatasaray.

Una vicenda che sta destando grande scalpore in Slovenia e anche in Spagna, ed è destinata a far discutere molto anche nelle prossime ore.

Riera ha già incontrato i giocatori questa mattina, perché ha condotto il suo primo allenamento, e farà il suo esordio in panchina per l'Olimpija giovedì, quando i Dragons affronteranno l'FC Differdange 03 a Stožice la partita valida per il primo turno di qualificazione alla Conference League 2022-2023.

Non si tratta, però, della prima avventura di Albert Riera in terra slovena: lo spagnolo ha già giocato nelle fila dello Zavrc (2015) e del Koper (2016) prima di appendere le scarpe al chiodo. Certamente le prime avventure erano iniziate in maniera diversa rispetto ad oggi, quando è stato invitato dai tifosi della squadra che dovrebbe guidare a lasciare la sua conferenza stampa di presentazione: "Non sei il benvenuto qui".