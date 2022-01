I tifosi festeggiano il gol, la tribuna crolla davanti a loro: attimi di paura in Spagna Una tribuna è crollata durante i festeggiamenti per un gol nella fase finale della partita di Terza Divisione tra Zamora e Deportivo La Coruña.

A cura di Vito Lamorte

In un match tra Zamora e Deportivo La Coruña, valido per la Terza Divisione spagnola, la squadra galiziana è riuscita a segnare il gol della vittoria all'ultimo minuto: durante i festeggiamenti la tribuna che ospitava i tifosi ospiti è crollata. La gioia dei supporter si è trasformata in paura dopo che le transenne dell'impianto hanno ceduto e fatto cadere nel vuoto coloro che erano nelle vicinanze, uno sopra l'altro.

Nei minuti finali della gara Alberto Quiles ha segnato l'1-0 per gli ospiti e, insieme ai compagni, è andato a festeggiare nello spicchio di stadio dove c'erano i suoi tifosi. La situazione, però, ha cambiato subito registro: a causa dell'euforia, la recinzione che separava i tifosi dal campo di gioco ha ceduto e molti supporter del Depor sono caduti nel vuoto. La buona notizia da questa vicenda è che non ci sono stati feriti gravi ma alcuni fan galiziani sono stati rapidamente trasferiti in ospedale per ricevere le cure essenziali. A loro il primo pensiero del club dopo il fischio finale: "Grazie per il supporto, come sempre, e tanta forza ai feriti nei festeggiamenti per il gol".

Attimi di paura hanno accompagnato il crollo ma l'intervento repentino di Croce Rossa, la Protezione Civile, la Policia Nacional e la Policia Municipal hanno dato subito rassicurazioni sulle condizioni dei tifosi del Deportivo arrivati a Zamora. Questa la comunicazione della squadra di casa sull'accaduto: "Zamora CF si rammarica profondamente per i tifosi feriti del Deportivo de La Coruña dopo che una recinzione è caduta nella Ruta de la Plata durante i festeggiamenti del gol che ha dato la vittoria alla squadra galiziana". Nella parte finale si legge "speriamo in una pronta guarigione per ognuno di loro".

Le immagini hanno fatto temere il peggio fin da subito ma solo cinque persone sono rimaste ferite durante il crollo e il più grave ha una caviglia rotta. Guardando le immagini si può dire che il bilancio è molto fortunato perché un crollo del genere avrebbe potuto comportare delle ripercussioni ben più negativo. In quei momenti il calcio è passato in secondo piano, perché c'era grande apprensione per le condizioni dei tifosi del Depor.