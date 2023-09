I tifosi del Verona rovinano il minuto di silenzio per Napolitano e Lodetti: la reazione di San Siro I tifosi del Verona hanno interrotto il minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Napolitano e Giovanni Lodetti poco prima del calcio d’inizio della squadra veneta contro il Milan. La reazione di San Siro è stata composta, civile e allo stesso tempo efficace.

Prima del calcio d'inizio di Milan-Verona, la Lega Serie A aveva previsto un minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Napolitano e Giovanni Lodetti. L'ex Presidente della Repubblica e lo storico centrocampista rossonero degli anni di Rivera e Rocco, deceduti nella giornata di ieri, sono stati ricordati a San Siro da tutto il pubblico che in rispettoso silenzio ha omaggiato due personaggi che hanno fatto la storia della politica e dello sport in Italia. Peccato che non tutti i tifosi presenti allo stadio avessero la stessa intenzione. Dal settore occupato dai tifosi del Verona è infatti partito subito in coro.

Mentre tutto il resto del Meazza era in silenzio, i sostenitori veneti fanno partire un coro: "Verona! Verona!". Un momento poco adatto per incitare la propria squadra e a dir poco irrispettoso. Ecco perché San Siro ha deciso di reagire in maniera composta e civile senza fischiare, ma facendo partire degli applausi così forti da coprire le urla di quei pochi supporters che a loro modo hanno deciso di non prendere parte a quel solenne minuto di silenzio. Anche la reazione di capitan Faraoni e Pioli fa capire l'imbarazzo per quel momento.

Pioli alza gli occhi al cielo e scuote la testa dopo aver sentito quei cori.

Le immagini delle telecamere che riprendevano i volti dei giocatori in quel momento, per un attimo hanno messo in evidenza la mimica facciale di Faraoni, capitano del Verona. Il giocatore, quando ha sentito cantare i propri tifosi, ha iniziato a scuotere la testa. Non ha gradito quel comportamento che era chiaramente irrispettoso e assolutamente da evitare in quel momento solenne. Lo stesso gesto e reazione avuta da Stefano Pioli che, in piedi davanti alla panchina del Milan, ha iniziato anche lui a scuotere la testa.

L’applauso dei giocatori del Milan in campo per coprire i cori che ha coinvolto tutto lo stadio.

Ma è direttamente dai giocatori in campo che è partita invece la reazione che ha poi coinvolto tutto il popolo di San Siro. In particolare Alessandro Florenzi che, sentendo quei cori provenire dal settore occupato dai tifosi del Verona, ha iniziato ad applaudire coinvolgendo immediatamente tutto lo stadio. L'obiettivo dell'ex Roma era infatti quello di coprire quelle urla proprio con gli applausi diventanti un unico suono quando a farli è stato tutto il resto dello stadio dando esempio di grande civiltà e rispetto.