I tifosi del Napoli invadono i social di Kim, hanno una sola richiesta: gli chiedono di tornare I tifosi del Napoli invadono i social di Kim per gli chiedergli di tornare: in queste prime partite non riconoscono più la difesa della squadra campione d’Italia.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ha perso la prima partita in campionato da campione d'Italia e la vetta della classifica dopo 40 giornate. La sconfitta contro la Lazio per 2-1 in casa, però, non è grave per la battuta d'arresto in sé ma per come è arrivata. Allo stadio Maradona gli azzurri hanno palesato, soprattuto nella seconda parte di gara, una difficoltà a tenere i reparti più vicini e la difesa è andata in costante sofferenza sulle ripartenze dei capitolini.

Nel secondo tempo la squadra di Rudi Garcia ha sofferto tantissimo la velocità nel cambiare fronte dei biancocelesti di Maurizio Sarri e hanno mostrato evidenti lacune in fase difensiva.

Lo scorso anno una delle fortune del Napoli che poi ha centrato lo Scudetto era stata una fase difensiva aggressiva, in cui i centrali aggredivano in avanti mentre ora sembrano esserci più difficoltà a proteggere la porta di Meret.

Chiaramente c'è differenza tra avere Kim Min-Jae a comandare la difesa e Juan Jesus per tanti motivi ma le colpe dei problemi partenopei non sono solo del brasiliano ex Roma e Inter.

Intanto, però, i tifosi azzurri hanno invaso la pagina Instagram del difensore sudcoreano, che nella sessione di mercato appena conclusa è passato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro, per chiedergli di tornare. Tantissimi supporter partenopei hanno voluto mandare un messaggio al loro vecchio beniamino e questo fa capire come ci sia molta diffidenza nei confronti del lavoro di Garcia in questo momento.

Naturalmente le sconfitte ingigantiscono ogni situazione ma qualche difficoltà il Napoli l'aveva palesata anche contro il Frosinone e con il Sassuolo nella gestione difensiva.

C'è grande curiosità di vedere all'opera Natan, il centrale acquistato in estate e finora mai visto in campo ma l'allenatore del Napoli ha fatto capire che non è ancora pronto. Come si ovvierà a queste difficoltà? I tifosi già si sono espressi ma la soluzione non è praticabile, adesso la palla passa a Rudi Garcia.