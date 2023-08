I tifosi del Lione umiliati dalle sconfitte, irridono la nuova maglia: “Perfetta per dei pagliacci” Due sconfitte imbarazzanti nelle prime due gare di Ligue 1 per il Lione e subito aria di profonda crisi. Intanto, sui social appare l’anteprima della nuova maglia e la frustrazione si trasforma in un feroce collettivo sarcasmo.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Olympique Lione di Laurent Blanc sta attraversando un periodo difficilissimo solamente dopo due giornate di Ligue 1. Umiliato sul campo con due sonore sconfitte, la squadra francese ha ricevuto il benservito dai propri tifosi anche sui social non appena è arrivata l'indiscrezione sulla maglia ufficiale, disegnata da Adidas e dall'artista francese Poter in una apoteosi di colori, che dovrebbe essere indossata come terza divisa stagionale.

La ferocia di diversi commenti giunti puntuali sui social network pochi istanti dopo che il sito specializzato "Footy Headlines" ha mostrato in anteprima mondiale la terza casacca del Lione, potrebbe far desistere il club e cambiarne completamente linea. Soprattutto se l'attuale trend dovesse perdurare ancora visto l'imbarazzante partenza stagionale con due sconfitte umilianti in Ligue 1.

Battuto dallo Strasburgo 2-1 nella prima giornata di Ligue 1, l'OL è stato umiliato ulteriormente sabato scorso, davanti al proprio pubblico dal Montpellier, affondando per 4-1 e aprendo ufficialmente la crisi. Laurent Blanc ha già praticamente gettato la spugna, ritenendo – provocatoriamente ma non troppo – che forse fosse necessario "cambiare allenatore" per un clima diventato improvvisamente pesante intorno al club. Lo spogliatoio appare spaccato, Dejan Lovren non ha risparmiato parole dure verso il tecnico aprendo il fianco a polemiche e litigi.

In tutto questo, anche i tifosi hanno aggiunto un bel po' di sale sulla coda della società, approfittando dell'anteprima della nuova terza maglia, su cui si è riversata tutta l'amarezza e la frustrazione di una situazione esplosiva. Di fronte alla casacca intrisa di colori e variazioni cromatiche, ispirate all'artista di strada Poter, non è mancato il sarcasmo pungente, a ribadire l'umiliante momento attuale: "Rappresenta l'OL Circus in tutto il suo splendore" ha scritto un utente subito seguito da altri che hanno ancor più calcato la mano. "Una maglia a tema circense, perfetta per una squadra di pagliacci nella vita reale".