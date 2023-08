I tifosi del Flamengo protestano alla festa di compleanno di Gabigol: volano proiettili di gomma Un gruppo di ultrà del Flamengo ha utilizzato a pretesto il compleanno di Gabigol per dar sfogo a tutta la propria rabbia per i risultati pessimi della squadra in campo. Provando anche a sfondare le barriere poste a difesa della villa.

A cura di Alessio Pediglieri

Non sarà un compleanno completamente felice per Gabriel Barbosa, attaccante brasiliano del Flamengo che oggi compie 27 anni. Per lui c'è stato infatti un fuoriprogramma più che fastidioso davanti alla propria abitazione nella serata di ieri, martedì 29 agosto con l'assembramento di una cinquantina di tifosi del Flamengo che hanno violentemente protestato. Obbligando la polizia ad intervenire in modo assai rude.

Nonostante la pioggia e un clima avverso, un gruppo di tifosi del Flamengo non si è dato per vinto e alla vigilia del compleanno di una delle stelle della squadra, Gabigol, ha inscenato una feroce protesta davanti a a Itanhangá, nella zona ovest di Rio de Janeiro, nell'abitazione in cui erano attesi i primi invitati. La festa per il 27esimo compleanno dell'attaccante è diventata negli ultimi giorni motivo di violente critiche da parte dei tifosi rossoneri e il pretesto perfetto per fare esplodere tutta la propria rabbia a causa della crisi che sta attraversando il club.

La situazione in campo non è delle più felici: il Flamengo ha conquistato la finale di Copa do Brasil, ma è stato malamente estromesso dalla Libertadores. Una eliminazione che la tifoseria non ha digerito così come il pesantissimo distacco di 15 punti in campionato dalla capolista Botafogo. Una prima parte di stagione dove il ‘Fla' non ha conquistato alcunché ( zero titoli tra Carioca, Mundial e Supercopas di Brasile e Sul-Americana), a tal punto che gli ultrà hanno anche minacciato nei giorni scorsi l'allenatore Jorge Sampaoli.

Ora è toccato a Gabigol subire l'ira dei propri tifosi. L'ex Inter, che compie gli anni mercoledì 30 agosto, aveva deciso di programmare in anticipo la festa, nella serata precedente. Una festa in cui erano presenti pochi giocatori del Flamengo, tra cui Gerson, bersagliato dai tifosi fuori all'abitazione una volta riconosciuto, con calci e pugni sull'auto. Stesso trattamento riservato a Pulgar, in un crescendo di tensione che ha spinto alcuni tifosi anche a lanciare alcune bombe carta davanti al cancello d'entrata, al grido di "vergogna, vergogna, fai parte di una squadra vergognosa".

Per precauzione, gli organizzatori della festa avevano circondato il luogo della festa con alcune strutture metalliche e disseminando lungo il perimetro guardie di sicurezza. Ma non è bastato. Sul posto sono stati fatti intervenire anche tre veicoli della polizia militare. Il clou dei disordini è avvenuto attorno alle 21:00 quando tutti gli ospiti erano già entrati e alcuni tifosi hanno provato a sfondare le recinzioni di sicurezza. E' allora che la polizia è intervenuta duramente, con manganelli e proiettili di gomma per dispergere i tifosi più arrabbiati.