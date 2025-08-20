I tifosi dei Rangers lasciano lo stadio dopo 20 minuti in Champions: l’umiliazione è troppo grande

Centinaia di tifosi dei Rangers hanno deciso di lasciare lo stadio a metà del primo tempo, quando la squadra era già sotto di 3-0 contro il Brugge: le immagini dall’esterno dell’impianto sono impressionanti.

Al minuto 20 della partita contro il Brugge Ibrox ha cominciato a svuotarsi: era impressionante la processione di tifosi che ha deciso di lasciare lo stadio a metà del primo tempo, con i Rangers sotto di 3-0 nella partita di playoff della Champions League. Un mare di gente che ha lasciato i suoi posti, esasperata per la partita e il risultato che poteva preannunciare una goleada clamorosa e memorabile. Alla fine la squadra belga si è fermata al tris e l'andata è finita 3-1, un risultato che condiziona molto la qualificazione e che avrà ripercussioni anche sulle prossime settimane perché apre una polemica asprissima proprio in queste prime battute della stagione che comincia con il piede sbagliato.

I tifosi dei Rangers abbandonano lo stadio dopo 20 minuti

Di sicuro gli scozzesi dovranno risanare il rapporto con il proprio pubblico che non è riuscito a restare allo stadio neanche per un tempo. A ogni gol subito la squadra veniva riempita di fischi e al 20′ un gran numero di tifosi si è alzato per andare via, una scena surreale perché accaduta prima della metà del primo tempo: le telecamere hanno ripreso un folto numero di tifosi che si alzava dai propri seggiolini per avviarsi verso l'uscita, tutti visibilmente spazientiti e arrabbiati.

Ma a fare scalpore sono state le riprese fuori dallo stadio che mostravano centinaia di persone che si allontanavano dall'impianto mentre dentro la partita continuava. Un atto di pura protesta verso i Rangers che in 20 minuti sono stati capaci di subire 3 gol senza provare neanche a reagire: una vergogna troppo grande da sopportare per i tifosi che hanno preferito alzarsi e voltare le spalle, facendo rientro a casa molto prima del previsto. La partita contro il Brugge poi è finita 3-1, tenuta in piedi dall'unico tiro in porta che gli scozzesi sono riusciti a fare in tutti i 90 minuti.