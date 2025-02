video suggerito

I tifosi contestano Cannavaro, caos per la Dinamo Zagabria: un fumogeno sfiora il portiere I tifosi della Dinamo Zagabria hanno lanciato fumogeni e seggiolini in campo dopo la sconfitta per 4-0: è partita la contestazione contro Cannavaro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabio Cannavaro si ritrova ad affrontare una situazione drammatica sulla panchina della Dinamo Zagabria, assistendo alla prima contestazione dei tifosi che poteva quasi trasformarsi in tragedia. La sconfitta contro il Rijeka per 4-0 è stata imperdonabile perché arrivata alla fine di una prestazione brutta e deludente che ha fatto scattare la rabbia del pubblico presente allo stadio: il caos prima della fine era inevitabile, anche se la situazione stava per sfuggire di mano quando il portiere è stato quasi colpito da un fumogeno lanciato in campo.

La rabbia di tutti i tifosi si è scatenata ancor prima della fine della partita, quando le due squadre erano in campo e il risultato già fisso sul 4-0 finale. L'arbitro ha dovuto addirittura interrompere momentaneamente la partita per far calmare le acque, sotto lo sguardo amareggiato di Cannavaro che dalla panchina ha assistito a scene surreali.

La contestazione dei tifosi alla Dinamo Zagabria di Cannavaro

L'avventura in Croazia dell'ex difensore non è cominciata malissimo, ma è precipitata drasticamente dopo la partita contro il Rijeka che ha rovinato non solo la classifica, ma anche la serenità di tutto l'ambiente. Il 4-0 nella sfida di alta classifica ha fatto scatenare il caos: a scatenare tutto è stato il fatto che la Dinamo Zagabria ha concluso il primo tempo già sotto di 4 gol, un passivo pesantissimo che poteva aprire una sconfitta ancora più larga nel secondo tempo.

Leggi anche Gabbia fa un disastro in difesa e regala un gol alla Dinamo Zagabria: inciampa sul pallone

Per più di un'ora di partita la squadra di Cannavaro ha giocato in inferiorità numerica e non è mai riuscita a mettere in discussione il risultato. Per questo prima della fine è scoppiata la rivolta dei tifosi che per poco non sfogava in una vera tragedia. Era difficile contenerli sugli spalti e uno di loro ha lanciato un fumogeno in campo che ha sfiorato di qualche centimetro il portiere del Rijeka, spaventatissimo per quello che era successo. Anche qualche seggiolino è stato lanciato, ma per fortuna la partita si è conclusa senza nessun ferito.