Italia-Austria è il match valido per gli ottavi di finale degli Europei che vedrà gli azzurri di Roberto Mancini giocare la prima gara secca di questo torneo. A Wembley, a partire dalle ore 21, la Nazionale italiana si giocherà il tutto per tutto per accedere ai quarti di finale ed affrontare poi la vincente tra Belgio e Portogallo che giocheranno domani. L'Italia è arrivata a questo appuntamento dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno ma adesso Mancini dovrà anche considerare un altro fattore: il primo match a eliminazione diretta.

In caso di pareggio infatti, le due nazionali dovranno affrontare due tempi supplementari da 15′ ciascuno, ma in caso di ulteriore parità, sarà la lotteria dei calci di rigore a decretare quale squadra potrà avere accesso ai quarti di finale. Ecco perché il commissario tecnico azzurro ha provato diversi rigoristi per cercare di capire quali di questi possa essere più affidabile per incaricarlo eventualmente della battuta dal dischetto contro l'Austria. Nel corso degli allenamenti a Coverciano, Mancini ha scelto i suoi 5 rigoristi: tra loro ci sono ben due difensori.

In caso di calci di rigore contro l'Austria agli ottavi di finale, Roberto Mancini ha scelto i 5 rigoristi dell'Italia: Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Jorginho tra questi sembra essere il giocatore con la media migliore. Con la nazionale di Mancini ha tirato, e realizzato, cinque rigori su cinque. Nei club invece, il ‘professore' è a quota 17 su 20. Praticamente infallibile come lo stesso Immobile che con l'Italia ha tirato e segnato un solo rigore mentre con i club è a quota 29 su 37 in campionato. Non male neanche per il bomber della Lazio. I rigore rievocano ricordi piacevoli e altri meno alla nostra Italia.

I migliori sono ovviamente legati alla vittoria del Mondiale 2006 in Germania contro la Francia in finale o anche alla semifinale contro l'Olanda negli Europei del 2000. Quelli meno buoni invece alle sconfitte degli ultimi 25/30 anni tra Usa '94 con i tiri dal dischetto contro il Brasile, ma anche le delusioni di Francia '98 con l'errore di Di Biagio contro gli stessi Blues e ai recenti Europei del 2008 contro la Spagna e a quelli del 2016 quando fummo eliminati dalla Germania.