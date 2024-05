I pre-convocati dell’Inghilterra per gli Europei 2024: fuori Rashford, Bellingham è la certezza

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Gareth Southgate ha diramato la lista dei suoi 33 convocati per le prossime amichevoli dell'Inghilterra contro Bosnia-Erzegovina e Islanda. Il Ct annuncerà così la rosa finale dei 26 convocati per gli Europei 2024 l'8 giugno. Non sono di certo mancate le sorprese nella Nazionale dei Tre Leoni che ha in Bellingham la sua stella. Oltre al gioiello del Real Madrid è presente chiaramente anche Harry Kane ma anche i vari Grealish, Foden e la stella Cole Palmer senza dimenticare Stones e Trippier con Maguire presente tra i difensori. Nessun "italiano" presente.

Gli esclusi e le sorprese di Soutghate

Oltre a Tomori del Milan sono tante le esclusioni eccellenti. Rashford del Manchester United infatti, nonostante gli 8 gol e 5 assist in stagione non è stata incluso nella lista diramata da Southgate. Con lui sono assenti anche altri calciatori di spessore come Chilwell, Reece James, Henderson, Kalvin Phillips, Nick Pope, Raheem Sterling, Jadon Sancho e Levi Colwill. Non mancano di certo le sorprese dato che il Ct ha momentaneamente convocato anche il 19enne Kobbie Mainoo e il 20enne Adam Wharton del Crystal Palace. Tra i giovanissimi presenti anche Quansah, Jones e Branthwaite.

Il girone dell'Inghilterra in vista degli Europei

L'Inghilterra è sicuramente tra le Nazionali considerate favorite per la vittoria finale degli Europei. La squadra di Southgate vorrà sicuramente riscattare la cocente delusione subita nell'ultima edizione del torneo quando a Wembley fu l'Italia di Mancini a trionfare. Bellingham e compagni sono stati inseriti nel Gruppo C. Un girone in cui Southgate dovrà vedersela contro la Slovenia, e dovrà fare attenzione ai pericoli che possono rappresentare Danimarca e Serbia di certo le più temibili.

La lista dei pre-convocati dell'Inghilterra per EURO 2024

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley). Difensori: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City). Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace). Attaccanti: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).