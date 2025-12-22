I like di Bastoni ai post che parlano del suo trasferimento al Barcellona stanno diventando virali

Alessandro Bastoni ha messo più di un like al Barcellona dando così adito a voci di mercato. Il club blaugrana ha bisogno di difensori, ma l’Inter non lo ha mai messo sul mercato.

Alessandro Bastoni e il Barcellona. Fin qui il nome del difensore dell'Inter è stato debolmente accostato del club spagnolo, ma chissà se non si stia muovendo davvero qualcosa. Nei giorni scorsi commentando la notizia il difensore disse di essere orgoglioso di quelle voci, ma nulla più. Nella società di oggi un like spesse volte equivale a un indizio, e qui di like ce ne sono addirittura più d'uno. Qualcosa si sta muovendo? Difficile dirlo, però si possono analizzare alcuni elementi e si può tenere alta l'attenzione sul futuro di Bastoni.

I mi piace di Bastoni al Barcellona

Un like può essere certamente casuale, ma se tre indizi fanno una prova qui ne abbiamo addirittura sei, quindi tecnicamente due prove. Alessandro Bastoni ha messo un mi piace a due post differenti di Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, che domenica sera ha celebrato il successo del Barcellona in casa del Villarreal, piegato dai gol di Raphinha e Lamine Yamal.

I like ai commenti che invitano Bastoni ad andare al Barcellona

Certo si dirà che la sportività di Bastoni è notevole, perché un mi piace ci può stare per due campioni come quelli del Barcellona, che Bastoni conosce bene avendoli sfidati in due indimenticabili semifinali di Champions League. Ma i mi piace sono raddoppiati, anzi triplicati, da due sono diventati sei. Perché ci sono quattro like a commenti di tifosi che hanno apprezzato i suoi ‘mi piace' e che lo hanno invitato a trasferirsi al Barcellona.

La valutazione di mercato di Bastoni

Like, cioè mi piace, che ci sono, ma che hanno un peso, anche se al momento non gigantesco. Certamente Bastoni è un difensore di prima fascia e il Barcellona ha bisogno di difensori di un certo livello per poter competere in modo reale con ogni squadra in Europa. E il difensore italiano farebbe comodo alla squadra di Flick. Per l'Inter non è sul mercato, ma una valutazione è stata già effettuata tempo fa quando ci fu un sondaggio da parte del Liverpool. Per lui si parte da 80 milioni di euro.