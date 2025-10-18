I giocatori spagnoli si ribellano alle partite all’estero: scatta la censura della Liga in tv

I calciatori spagnoli hanno deciso di ribellarsi alla scelta della Liga di esportare il campionato oltre oceano. Il caso è esploso dopo l’annuncio che Villarreal-Barcellona del 21 dicembre si giocherà a Miami, in Florida. L’Associazione dei calciatori (AFE) ha risposto annunciando una protesta simbolica in tutte le gare della nona giornata: al fischio d’inizio, i giocatori resteranno immobili per alcuni secondi.

Il gesto è già stato messo in pratica nell’anticipo tra Real Oviedo ed Espanyol, con il calcio d’inizio ritardato di circa 20 secondi — un momento però deliberatamente oscurato dalle televisioni. La vicenda solleva un tema destinato ad arrivare anche in Italia, perché la Serie A ha deciso di disputare in Australia la sfida tra Milan e Como in programma a febbraio.

AFE: "Respingiamo in modo categorico un progetto che non ha l’approvazione dei veri protagonisti"

Questo il comunicato della AFE a sostegno dei calciatori della Liga:

Leggi anche I giocatori restano immobili in campo, la protesta del calcio spagnolo contro la partita a Miami