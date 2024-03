I giocatori del Bayern scelgono il loro pilota di Formula 1 preferito: c’è un nome che vince su tutti “Chi è il tuo pilota preferito?”: i giocatori del Bayern Monaco non hanno dubbi nella scelta del loro pupillo, ma tra i nomi pronunciati spunta fuori anche quello di Ribery. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Con il Gran Premio del Bahrain di sabato comincia ufficialmente il Mondiale di Formula 1, un evento che appassiona migliaia di persone in tutto il mondo. Tra questi ci sono anche tante stelle del calcio che, dopo le partite o gli allenamenti, seguono con attenzione il loro pilota del cuore: è il caso del Bayern Monaco, dove in tanti all'interno della rosa hanno una scuderia preferita per cui sono pronti a fare il tifo.

Sui canali ufficiali del club è comparso un video girato durante l'ultimo allenamento dei bavaresi che si stanno preparando per affrontare la trasferta in casa del Friburgo di questa sera. Ai giocatori viene fatta una sola semplice domanda: "Chi è il tuo pilota preferito?". Le risposte sono molto variegate ma c'è un nome che vince nettamente su tutti gli altri tra gli undici calciatori che si sono prestati a questo gioco già virale sui social.

Ad aprire le danze ci pensa Harry Kane, il primo a uscire dal campo, che senza nessuna esitazione afferma che tiferà per Hamilton: comprensibile questione di campanilismo, ma in realtà l'inglese è il nome più votato all'interno del Bayern Monaco. Più della metà dei giocatori intervistati sceglie lui, con Davies, Neuer, Upamecano, Gnabry e Dier che si uniscono al coro per il pilota della Mercedes che il prossimo anno passerà in Ferrari.

C'è anche qualche voce fuori dal coro come chi dichiara la sua preferenza per Norris, per Gasly oppure Piastri. L'unico pilota che riesce a raccogliere qualche consenso in più è Max Verstappen: a votare per lui è il centrocampista austriaco Laimer e l'olandese de Ligt che aggiunge un chiaro "no surprise" prima di pronunciare il nome del suo connazionale. Qualcuno però non sembra aver capito bene il gioco, come nel caso di Ulreich. Il secondo portiere del Bayern potrebbe non essere un grande conoscitore di Formula 1 dato che come suo pilota preferito ha indicato Ribery, suscitando l'ilarità di tutti.