Alvaro Morata non sa ancora dove giocherà il prossimo anno. L'attaccante classe 1992 è ora impegnato con la nazionale spagnolo in vista dell'Europeo ma ha chiaro il suo futuro: la punta di Madrid è in prestito dall'Atletico Madrid alla Juventus ma, al momento, non ci sono novità in merito alla prossima stagione. Negli ultimi giorni si era parlato di un rinnovo del prestito, ai prezzi già stabiliti lo scorso ottobre, con l'avallo dell'operazione da parte del nuovo tecnico bianconero Massimiliano Allegri ma Morata ha parlato a Radio Marca dal ritiro della Spagna sul suo futuro: "Non so quale sarà il mio futuro, ma negli ultimi sei o sette anni è l'estate in cui sono più tranquillo: aspetto che mi chiami il mio agente e mi dica dove giocherò, abbiamo anche una casa a Madrid in cui sto molto bene".

Per il rinnovo del prestito dell'attaccante spagnolo serviranno altri dieci milioni di euro, con diritto di riscatto a trentacinque milioni, e sarebbero già in corso dei contatti con il club campione di Spagna in carica ma non ci sono notizie positive in merito alla chiusura della trattativa. Dopo alcuni indizi dei giorni scorsi, al momento, non vi sono nuovi risvolti e le parole dello stesso Morata fanno capire come la situazione non sia proprio semplice da sbrogliare.

In merito alla stagione vissuta in prestito sotto la Mole, iniziata in maniera scoppiettante e chiusa con prestazioni non sempre brillanti, l'attaccante spagnolo ha dichiarato: "È stato un anno complicato ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere in Nazionale".

Infine Morata ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo e racconta alcuni aspetti inediti del carattere del fuoriclasse portoghese: "Abbiamo un ottimo rapporto, a Madrid si sentiva di più la nostra differenza di età e ricordo che mi regalò un iPhone. È molto colto, gli piace leggere e imparare tante cose".