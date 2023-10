I cori del Borussia Dortmund durante l’allenamento del Milan: la strategia di Pioli per la Champions A Milanello i giocatori del Milan si sono allenati ascoltando i cori dei tifosi del Borussia Dortmund: fa parte della preparazione di Pioli per la Champions.

A cura di Ada Cotugno

La testa del Milan è fissa alla Champions League dove ad attenderlo c'è il secondo atto di un girone di fuoco: prima il Newcastle, poi la trasferta in casa del Borussia Dortmund e infine il PSG, tre partite ad alto tasso di difficoltà per poter sognare un cammino europeo all'altezza di quello dell'ultima stagione. I rossoneri hanno accumulato esperienza e si riaffacciano all'Europa con una rosa migliorata e ricca di nuovi protagonisti, ma anche con qualche arma in più fuori dal campo.

Il Signal Iduna Park, la casa del Dortmund, non è sempre un campo accogliente per tutti e l'atmosfera incredibile creata dal Muro Giallo – l'immensa curva dei tedeschi che funge da vero dodicesimo uomo in campo – può destabilizzare chiunque metta piede all'interno dello stadio. Per questo Stefano Pioli ha deciso di inserire una piccola novità all'interno dell'allenamento della squadra a Milanello, l'ultimo prima della partenza verso la Germania.

Come riportato da MilanNews, nel corso della seduta tenuta questa mattinata al centro sportivo l'allenatore ha fatto posizionare in campo alcuni speaker che riproducono i cori dei tifosi del Borussia Dortmund a tutto volume. L'idea è quella di riprodurre in piccolo ciò che i giocatori si ritroveranno ad affrontare domani sera, quando dinanzi a loro si presenterà una delle curve più calde e rumorose d'Europa.

Lo stratagemma è stato già utilizzato in altre occasioni e l'idea è quella di consentire alla squadra di abituarsi al clima dello stadio avversario, sperando così di alleggerire la pressione e affrontare la partita senza timori. E per questo Pioli potrà contare anche sulla presenza di Christian Pulisic, grande ex di questa sfida che con la maglia del Borussia Dortmund si è presentato al grande calcio: lo statunitense fungerà da guida per i suoi compagni in una trasferta dal grande carico di emozioni.