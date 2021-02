Mercoledì sera il Real Madrid si presenterà al Gewiss Stadium di Bergamo dove affronterà l'Atalanta nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. E a questa partita i blancos arrivano con tantissimi assenti. L'elenco degli indisponibili è molto lungo, tra gli assenti ci sono una marea di big. Zidane ha convocato 19 calciatori, numericamente sono tanti, ma nell'elenco ci sono anche il terzo portiere e cinque giocatori che militano con il Castilla e sono cresciuti nella cantera. Dei difensori di titolari ce ne sono appena tre, ciò significa che Zizou dovrà adattare un centrocampista oppure proverà a cambiare modulo per giocare a specchio con la squadra di Gasperini.

Tanti infortunati nel Real Madrid, anche Benzema salta l'Atalanta

Zidane probabilmente se avesse potuto scegliere mai avrebbe rinunciato a due calciatori e cioè a Benzema, che ha esperienza da vendere e sa fare reparto da solo, e a capitan Sergio Ramos, quando lui non c'è il Real dietro balla come le navi in tempesta. Due cardini, a cui si aggiungono Hazard, più infortunato che sano da quando è al Madrid, i difensori Marcelo e Carvajal, il centrale difensivo Eder Militao, oltre a Valverde, Rodrygo e Odriozola.

La probabile formazioni del Real Madrid per l'andata con l'Atalanta

La coperta di Zidane è cortissima. Probabilmente il tecnico francese, che la Champions l'ha vinta quattro volte (una da giocatore) opterà per la solita difesa a quattro e arretrerà Lucas Vazquez che formerà il quartetto con Nacho, Mendy e Varane, in porta ovviamente Courtois. A metà campo il solito terzetto: Modric, Kroos e Casmeiro, in avanti invece c'è abbondanza con quattro giocatori a giocarsi le tre maglie a disposizione, e con Hugo Duro prima alternativa offensiva tra i giovani.

I convocati di Zidane per Atalanta-Real Madrid