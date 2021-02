"La mia carriera era in pericolo. Dopo la prima settimana dall’operazione ho avuto un'infezione, ma non si capiva molto. Dopo tre mesi ho iniziato a reagire bene, ma pensavo più che altro a come tornare a camminare. Il calcio non mi interessava". Marco van Ginkel ha raccontato così, in un'intervista a Goal.com; il suo periodo lontano dal campo a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a stare fuori per molto tempo e ha messo a rischio la sua carriera e la sua deambulazione autonoma. Sono passati ben 983 giorni senza vedere il campo per il centrocampista olandese, dalla gara contro il Groningen del 6 maggio 2018 a quella contro l'AZ Alkmaar del 13 gennaio 2021; e dopo tante complicazioni in seguito ad un'operazione al ginocchio quindici giorni fa ha indossato di nuovo la maglia da gioco del PSV Eindhoven. Un viaggio lunghissimo, che sembrava non avere fine.

L'ex capitano del club olandese ha vissuto una lunghissima odissea, che lo ha portato a finire sotto i ferri diverse volte per trovare un rimedio al problema al ginocchio. L'ex calciatore del Milan non ha dimenticato i momenti più bui: "Dopo sei settimane l’infezione ha danneggiato il ginocchio e il crociato. Sono stato operato da zero un’altra volta. È stato molto difficile. Mi avevano spiegato che esisteva il rischio ma soltanto una volta ogni 200 operazioni. È molto improbabile, ma sono stato uno di quelli. Per tre mesi sono stato sotto antibiotici. Hanno dovuto ripulire il ginocchio. Emozionalmente è stato molto difficile, anche se sono una persona molto positiva”.

Lo scorso 13 gennaio, come già anticipato, van Ginkel è tornato in campo per due minuti dopo 32 mesi e questo primo passo verso la normalità anche nel calcio lo ha reso felice: “É stato come debuttare di nuovo. Abbiamo perso la partita, ma ho festeggiato con la mia famiglia. Ora voglio aumentare il minutaggio. Ho la mentalità giusta. Anche perché se no non si recupera da un problema così grave”.