Huijsen si presenta al Real e parla di Mourinho: "Arrivò una sua telefonata durante la cena di Natale" Dean Huijsen si presenta al Real Madrid e tira in ballo Mourinho che l'aveva fortemente voluto alla Roma: "Ero a cena di Natale con la mia famiglia quando Mourinho ha chiamato".

A cura di Fabrizio Rinelli

Dean Huijsen si è presentato ufficialmente al Real Madrid dopo essere stato annunciato come nuovo giocatore dei Blancos a disposizione di Xabi Alonso. Il difensore, accompagnato dal Direttore delle Relazioni Istituzionali, Emilio Butragueño, si è fatto conoscere dopo che il popolo delle Merengues l'aveva già ammirato con la maglia della Nazionale. Lo spagnolo, pagato circa 60 milioni di euro, è diventato il difensore più costoso della storia dei Blancos ma questo di certo non gli fa paura. Nel corso della conferenza stampa c'è stato anche tempo per parlare di Josè Mourinho.

Lo Special One l'aveva fortemente voluto alla Roma e Huijsen davanti alla stampa di Madrid che ben conosce l'allenatore portoghese ha raccontato un aneddoto che lo riguarda: "Ero a cena di Natale con la mia famiglia quando Mourinho ha chiamato – in riferimento al trasferimento del difensore in prestito a gennaio dalla Juventus ai giallorossi -. Quando chiama, devi ascoltare. È uno dei più grandi nella storia del calcio e gli sono molto grato". Mourinho dal canto suo l'aveva sempre elogiato: "Uno dei prospetti più importanti alla sua età e sono sicuro che diventerà un grandissimo calciatore".

Ma nella conferenza stampa di presentazione di Huijsen c'è chiaramente spazio anche per la storia del Real Madrid che oltre a Mourinho può vantare diversi personaggi di spicco, su tutti Sergio Ramos, idolo di Huijsen il quale racconta un episodio legato proprio all'ex difensore delle Merengues: "Mi ha mandato un messaggio il giorno in cui il mio acquisto è stato ufficializzato. È il mio più grande idolo, il miglior difensore centrale della storia. Ammiro tutto di lui, è il difensore centrale più completo. Il mio primo bel ricordo è la finale della Decima, quando ha segnato all'ultimo minuto di recupero. Avevo nove anni".

Le parole di Huijsen su Xabi Alonso

In questa stagione Huijsen sarà allenato da Xabi Alonso che ha preso il posto di Ancelotti. L'ex tecnico del Bayer Leverkusen ha dimostrato di sapere lavorare bene e con ottimi risultati insieme ai giovani. : "Abbiamo parlato un po' di cosa si aspetta da me. Penso che saranno degli anni fantastici – ha spiegato -. Penso di adattarmi molto bene allo stile di calcio che Xabi vuole giocare. Cercherò di dare il mio contributo il più possibile e sarò felice di aiutare".