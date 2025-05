Huijsen è del Real Madrid, giocherà il Mondiale per Club: ci guadagna anche la Juventus

video suggerito

Dean Huijsen sta per diventare un nuovo giocatore del Real Madrid: le voci su un trasferimento si sono concretizzate dopo l'accordo trovato fra i Blancos e il giocatore che parteciperà anche al Mondiale per Club con la sua nuova squadra. L'ex Juve è già arrivato in città ed è pronto a firmare un ricco contratto di cinque anni entro la giornata di giovedì. Gli spagnoli hanno pagato al Bournemouth l'intera somma della clausola rescissoria, dal valore di 60 milioni di euro.

Un investimento davvero importante, come ricordato anche dal portale AS, che ha definito l'operazione "alla Bellingham" per le modalità in cui è avvenuta. L'ottima stagione in Premier League porterà il difensore a vestire la maglia di una delle squadre più forti al mondo che lo corteggia ormai da tempo. Si potrebbe trasformare in un grande rimpianto per la Juve che lo ha lasciato andare, ma che si consola perché riceverà parte del costo del suo cartellino.

I dettagli del contratto di Huijsen con il Real Madrid

Tutto è stato definito, tanto che le visite mediche e la firma del contratto verranno effettuate entro il prossimo giovedì. Huijsen firmerà un contratto valido fino al 2030 e guadagnerà 9 milioni di euro lordi all'anno che nell'ultima stagione potrebbero passare a 11 in caso di prestazioni positive. Cifre altissime per lui che si trasferirà in Spagna subito e giocherà anche il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

La percentuale della Juve

Per i bianconeri diventa un grande rimpianto per tutto quello che sarebbe potuto essere. Ma adesso può consolarsi con la piccola percentuale che ricaverà dalla cessione dello spagnolo: il Bournemouth lo ha venduto per 60 milioni di euro, ossia il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto, ma alla Juve andrà il 10% di questa cifra (6 milioni di euro) perché avevano inserito una percentuale sulla futura rivendita del difensore.