Hugo Mosshagen ucciso in una sparatoria in un possibile scambio di persona: tragedia in Svezia

Hugo Mosshagen è morto a 20 anni in una sparatoria in un possibile scambio di persona durante. Le indagini per individuare i colpevoli sono in corso. Il calcio svedese è sotto shock.

Il calcio svedese è sotto shock per la tragica morte di Hugo Mosshagen, giovane portiere del BK Forward (squadra della terza divisione), ucciso durante una sparatoria avvenuta nel fine settimana a Örebro.

Il 20enne è stato colpito da diversi proiettili in una zona residenziale mentre si trovava a riposo. Trasportato d’urgenza in ospedale, non è sopravvissuto alle ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, si tratterebbe di un caso di scambio di persona: Mosshagen non sarebbe stato il bersaglio dell’agguato, ma sarebbe stato colpito per errore durante quello che potrebbe essere stato un tentativo di vendetta fallito.

Gli investigatori stanno lavorando su questa pista, sottolineando come il giovane non avesse alcun legame con ambienti criminali. L’ipotesi principale è che gli aggressori stessero cercando qualcun altro presente sul posto al momento degli spari. Le indagini sono ancora in corso e al momento non risultano arresti.

Tragedia in Svezia: giovane portiere ucciso per errore in una sparatoria

La notizia ha sconvolto profondamente la comunità locale e il mondo del calcio. A Örebro, amici e tifosi hanno reso omaggio al giovane con fiori, candele e messaggi, mentre il club lo ha ricordato come un ragazzo esemplare, apprezzato non solo per le sue qualità tra i pali ma anche per il suo carattere gentile e disponibile.

Anche la famiglia è distrutta dal dolore. Il padre ha raccontato come Hugo fosse determinato a costruirsi un futuro nel calcio professionistico, lavorando con dedizione e convinzione che quella stagione potesse rappresentare una svolta nella sua carriera. Una vita spezzata all’improvviso, che lascia sgomento e rabbia in tutta la comunità.

La polizia non ha arrestato alcun sospettato per l'omicidio. Hanno chiarito di non aver riscontrato alcun collegamento tra Hugo Mosshagen e le bande criminali. Secondo Expressen, la polizia sta indagando sull'omicidio come su un errore di tiro. L'ipotesi principale è che il bersaglio fosse un'altra persona, che si trovava con Hugo Mosshagen al momento degli spari.

Jonas Lundh, vice capo della polizia locale, ha confermato che una delle ipotesi della polizia è che il bersaglio della sparatoria fosse un'altra persona: "Non è accusato di alcun reato. Ma nell'indagine stiamo esaminando le sue attività sociali e con chi ha avuto contatti". Lundh non ha confermato, nè smentito, la presenza di altre persone con Hugo Mosshagen al momento della sparatoria.