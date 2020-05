Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della nazionale francese, ha speso circa 17 mila euro per acquistare un cane da guardia. Lo ha fatto per garantire maggiore sicurezza alla propria casa e alla propria famiglia a causa delle notizie sulle rapine (riuscite o tentate) fatte alle abitazioni dei calciatori. Una forma di precauzione ulteriore per proteggere la moglie e i 3 figli in sua assenza, quando è lontano in occasione delle partite sia in Premier sia all'estero. L'ultimo caso capitato in ordine di tempo è stata l'aggressione a Dele Alli da parte di due malviventi che avevano fatto irruzione in casa armati di coltello.

È un pastore belga ben addestrato l'esemplare scelto dall'estremo difensore degli Spurs. la sua consorte, Marine, ne ha anche postato su Instagram la foto definendolo "la nostra sicurezza". L'acquisto di un cane da guardia non è una novità tra i calciatori che militano nel campionato inglese. Come raccolto dal tabloid "The Sun", durante il periodo di "lockdown", istituito dal governo quale misura di contenimento per la diffusione dei contagi da Covid-19, altri giocatori della Premier si sono rivolte a società specializzate per avere "amici fedele e addestrati" accanto a loro.

Quanto a Lloris, avrebbe seguito i "consigli" (diciamo così) dei connazionali Paul Pogba e Alexandre Lacazette, che l'anno scorso hanno acquistato cani da guardia. Il centrocampista del Manchester United ha voluto per sé un Rottweiler, mentre l'attaccante dell'Arsenal ha scelto uno Staffordshire Bull Terrier blu.

La rapina subita da Dele Alli ha destato molto scalpore soprattutto per le circostanze in cui è avvenuta: i ladri sono riusciti a eludere la sorveglianza di una guardia di sicurezza in servizio di notte. Il bottino trafugato è stato cospicuo: 2 milioni di euro è la somma rastrellata portando via gioielli, orologi e altri effetti personali e di valore. Colpito al viso da un pugno, il calciatore del Tottenham è rimasto molto scosso.