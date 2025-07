Holmberg sconvolta dopo l’eliminazione agli Europei trova un messaggio sul telefono: è Ibrahimovic

Enorme delusione in Svezia per l'eliminazione della nazionale femminile agli Europei. La sconfitta ai rigori nei quarti contro l'Inghilterra, prossima avversaria dell'Italia, fa male. Smilla Holmberg ancora non si dà pace per l'ultimo penalty sbagliato. La calciatrice dell'Hammarby ha trovato una sorpresa dopo la partita: sul suo cellulare c'era un messaggio di Zlatan Ibrahimovic.

Smilla Holmberg distrutta dopo Svezia-Inghilterra

Dei cinque rigori falliti dalla Svezia nella lotteria finale contro le inglesi, il più pesante è stato quello di Holmberg. La 18enne non ha retto la delusione ed è scoppiata a piangere in campo, con le compagne di squadra che l'hanno consolata a più riprese. Momenti difficili da dimenticare per questa ragazza, che ha accusato il colpo.

Suo padre Ola Persson, come riportato da Aftonbladet, ha dichiarato: "È stata una notte pesante. Ha ricevuto sostegno dalla squadra, dai tifosi, dagli amici e dai parenti". E poi Smilla ha ricevuto un messaggio sorprendente, quello di una grande gloria come Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante, comproprietario dell'Hammarby e Senior Advisor per RedBird Capital, la proprietà del Milan, ha voluto consolare la ragazza.

Cosa ha scritto Ibrahimovic a Smilla

Ancora papà Persson ha svelato: "Ha ricevuto persino un messaggio da Zlatan questa mattina, che è uno dei suoi grandi idoli. Ora bisogna solo risalire a cavallo. Tutti i grandi calciatori hanno sbagliato rigori durante la loro carriera. Zlatan era giovane quando sbagliò contro l’Olanda a Euro 2004. La cosa importante è che non siano episodi che definiscono una carriera".

Cosa ha scritto Ibra alla calciatrice distrutta per l'errore decisivo in Svezia-Inghilterra degli Europei? Una fonte del quotidiano svedese ha confermato: "Ha scritto che è fortissima, che tirerà il prossimo rigore e quello dopo ancora, e che credere in se stessi è fondamentale". E se lo dice uno come Zlatan Ibrahimovic, allora Smilla può essere fiduciosa.