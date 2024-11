video suggerito

Hernanes sarcastico su Cambiaso: “È ricercato dalla giustizia del calcio, ha commesso 3 gravi reati” Hernanes pubblica un video dedicato a Cambiaso. Le critiche sono sarcastiche, è un elogio totale del centrocampista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Andrea Cambiaso è stato l'oggetto di un video pubblicato sui suoi profili social da Hernanes. L'ex calciatore di Lazio, Inter e Juventus ha parlato di "grave penalità" per l'ex Genoa che ha commesso 3 infrazioni gravi. In realtà però il "Profeta" è solo sarcastico e sta anzi elogiando Cambiaso per il suo modo di giocare.

Il messaggio di Hernanes per Cambiaso, nel video le "accuse" al giocatore della Juve

Hernanes di fronte alla televisione mostra un video relativo alla partita del duttile calciatore della Juventus nel derby contro il Torino e poi sentenzia: "È ricercato dalla giustizia del calcio e dal tribunale sportivo per aver commesso tre reati. Adesso ve lo faccio vedere". Ma quali sono nel dettaglio questi reati? Si tratta solo di situazioni assolutamente nuove rispetto a quanto si è visto in passato in bianconero.

Ecco l'elenco dei reati commessi: "Primo reato: prende la palla sotto la sua metà campo e non la passa indietro. Reato gravissimo. Poi secondo reato: non passa la palla a due metri al suo compagno. Ma non è possibile Cambiasso! Rischi una grossa sanzione, però sarò il tuo avvocato. Terzo reato: continua la sua progressione e rompe. Una, due, tre. Tutte le linee della difesa avversaria".

Hernanes pronto a difendere a spada tratta Cambiaso

Fintamente indignato Hernanes per il modo di giocare di Cambiaso, cosi propositivo e non timido. Una critica velata agli altri giocatori della Juventus ma anche forse al passato targato Allegri, con una tipologia di gioco considerata troppo timida. Per questo il brasiliano è pronto a difendere a spada tratta Cambiaso: "Non si fa così. Bisogna tornare indietro. Ah, si può. Il calcio lo permette anche. Bravo, Cambiasso. Io sarò con te. Se vai in tribunale, ti vengo a difendere. Hai già un avvocato". Insomma da Profeta a legale.