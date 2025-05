video suggerito

Henry inorridisce vedendo i tifosi dell'Inter che lasciano lo stadio sul 2-3: dà loro una lezione Henry prende di mira i tifosi dell'Inter che hanno lasciato lo stadio prima del gol di Acerbi e poi volevano rientrare dopo aver capito che i nerazzurri avevano pareggiato i conti col Barcellona: "Che razza di tifosi siete?".

A cura di Vito Lamorte

Thierry Henry bacchetta i tifosi dell'Inter che hanno lasciato lo stadio Giuseppe Meazza subito prima del gol di Acerbi e dopo aver capito che i nerazzurri avevano pareggiato i conti col Barcellona volevano rientrare: “Giusto così che non li abbiano fatti rientrare. Dovevano restare dentro lo stadio. La partita non era ancora finita: che razza di tifosi siete?”.

Una delle scene più incredibili di una serata epica per la squadra di Simone Inzaghi: le telecamere di CBS Sports Golazo hanno immortalato il momento in cui alcuni di questi supporter della Beneamata volevano rientrare nello stadio ma sono stati fermati dagli steward ai tornelli perché è possibile riprendere il propio posto una volta usciti dal perimetro dello stadio. Una scena che è diventata virale in pochi minuti sui social e che ha fatto molto discutere.

Henry bacchetta chi ha lasciato San Siro prima del gol di Acerbi: "Che razza di tifosi siete?"

Nei minuti finali di Inter-Barcellona, semifinali di ritorno di Champions League al cardiopalma, alcuni tifosi della squadra nerazzurra hanno deciso di abbandonare prematuramente lo stadio dopo il gol del momentaneo 2-3 siglato da Raphinha al minuto 87 perché pensavano che la situazione fosse compromessa e volevano evitare la calca nell'uscita dopo il fischio finale. La terza rete del Barça sembrava aver spento le speranze nerazzurre ma nessuno aveva fatto i conti con la squadra di Inzaghi.

Al minuto 93 ci ha pensato Francesco Acerbi a piazzare il pallone all'incrocio e ha portare la partita ai supplementari, dove Davide Frattesi ha piazzato la zampata vincente che ha regalato all'Inter il pass per la finale di Monaco di Baviera.

Subito dopo il boato per il gol del 3-3, che ha ridato verve alla squadra nerazzurra e allo stadio, chi era già uscito e si stava incamminando verso il proprio mezzo di trasporto si è trovato in una situazione surreale: la partita non era finita ma non potevano più a rientrare all'interno dello stadio Meazza per assistere ai tempi supplementari. Mai lasciare lo stadio anzitempo, è una regola vecchia quasi quanto il calcio.