Henry confessa un segreto a Maldini in diretta TV: “Non te l’ho mai detto in questi 25 anni” Nel pre partita di Milan-Inter, l’Euroderby di Champions che ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali, un simpatico siparietto è andato in diretta TV sulla CBS, con Henry in studio e Maldini in collegamento da bordo campo.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Euroderby Milan-Inter andato in scena mercoledì 10 maggio per il primo atto della seconda semifinale di Champions League ha ovviamente catalizzato l'attenzione non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo che segue il calcio, con due squadre di Serie A giunte contro ogni pronostico a giocarsi l'accesso per la finale di Istanbul. E così, tra le tante dirette TV c'è stata anche quella della CBS che ha vissuto nel pre gara di un simpatico siparietto tra Paolo Maldini, direttore area tecnica rossonera, e Thierry Henry, oggi stimato commentatore sportivo.

La stracittadina milanese ha dato l'occasione ai vari broadcaster che ne seguivano l'evento di fare lunghissime dirette televisive raccontando e svelando qualsiasi retroscena prima e dopo la sfida tra Inter e Milan. Così anche sulla CBS si è aperta una lunghissima ‘live' dove nel pre gara sono stati coinvolti i vari personaggi famosi presenti, tra cui non poteva mancare un campione del calibro di Paolo Maldini, ex stella della Nazionale e del Milan con cui ha vinto tutto. Così, sul canale inglese – che presentava tra i commentatori di serata anche Thierry Henry – si è consumato un piacevole e inedito siparietto tra i due ex calciatori.

A imbeccare l'ex terzino è stato proprio il francese che ha militato in carriera a lungo in Premier League dove, tra il '99 e il 2007 ha legato le sue prodezze alla maglia dell'Arsenal club in cui ha militato – e vinto – più che in ogni altro. Con un aneddoto che risale a circa 25 anni fa, quando sfidò proprio il Milan in campo internazionale. Henry, allora giovanissimo ma già in ascesa, appena 21enne, si trovò di fronte un vero e proprio "mostro sacro", il 3oenne Paolo Maldini, già campione affermato. L'occasione dell'Euroderby ha permesso all'ex attaccante francese di rivelare un simpatico ricordo.

"Ti dirò una cosa che non ti ho mai detto prima" ha iniziato dgli studi rivolgendosi a Maldini, special guest a bordo campo da San Siro. "Noi abbiamo giocato contro nel '98 ma non voglio parlare della partita o di altro. Dico solo che quando ho capito che stavo entrando e contro chi avrei giocato sulla destra, mi sono improvvisamente spaventato, per quello che rappresentavi per me, il difensore che eri". Un complimento enorme che prosegue nei ricordi di Henry: "Tu rappresenti in cosa consiste la difesa e il tuo spessore umano è sempre stato migliore, se possibile, del giocatore. Ritengo che tu sia stato umile perché sei riuscito a portare un po' di mentalità vincente anche nel Milan"

"Lo sai, per noi è un privilegio averti qui con noi questa sera, e quindi ne approfitto per dirti che tu sei stato quell'uomo che è riuscito a spaventarmi in campo". Tra le risate generali, è arrivata anche la risposta dello stesso Maldini: "Ti devo dire che anch'io non ero felice di trovarti di fronte… anzi: eravamo entrambi spaventati l'uno dell'altro". Sorrisi, battute e un clima sereno che poi, purtroppo per Maldini, cambierà al 90′ con l'Inter che uscirà da San Siro a testa alta, con un 2-0 che gli permetterà di avere un piede in finale, costringendo il Milan all'impresa nel match di ritorno. Provando a mettere di nuovo paura a qualche altro avversario…