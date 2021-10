Hazard spiazza Mbappé in campo: il labiale del belga diventa un giallo Eden Hazard e Kylian Mbappé si sono resi protagonisti di un siparietto in occasione di Belgio-Francia di Nations League. Il belga ha sussurrato qualcosa all’attaccante in occasione di una pausa di gioco. In tanti hanno pensato ad una possibile battuta sul possibile futuro condiviso al Real Madrid.

A cura di Marco Beltrami

Cosa ha detto Eden Hazard a Kylian Mbappé in occasione del pirotecnico Belgio-Francia? È quello che si chiedono tutti coloro i quali hanno visto o in diretta o nel video che ha fatto poi capolino sui social, il siparietto tra le due stelle in occasione della semifinale di Nations League. Difficile stabilirlo dal labiale, e non mancano le ipotesi come quelle di chi pensa che si tratti di un riferimento ad un possibile futuro condiviso al Real Madrid.

Nel corso del bellissimo match tra Belgio e Francia, chiusosi con la vittoria in rimonta dei Bleus, c'è stato un momento in cui Eden Hazard e Kylian Mbappé si sono ritrovati vicini. Sfruttando la pausa nel gioco, il trequartista si è rivolto all'attaccante del Psg e gli ha sussurrato qualcosa. In primis, il francese è rimasto molto sorpreso dalla frase di Hazard, lasciandosi poi andare ad una risata. Ovviamente il tutto non è sfuggito a tifosi e appassionati e il siparietto ha stuzzicato la curiosità degli stessi, che subito si sono scatenati.

Più qualcuno ha ipotizzato che Hazard abbia detto a Mbappé "Hala Madrid", ovvero il classico incitamento per le merengues. Una battuta che l'attuale giocatore della blasonata squadra spagnola, potrebbe aver fatto per scherzare sulla possibile destinazione del francese potenziale dunque suo nuovo compagno di squadra nella prossima stagione (dopo il braccio di ferro estivo chiusosi senza un nulla di fatto tra Real e Psg). C'è stato anche chi ha pensato ad un "insulto" simpatico per prendere in giro Mbappé che dal canto suo avrebbe dunque reagito con filosofia capendo l'intento scherzoso dell'avversario. Difficile stabilirlo, e chissà che non siano proprio i due più in là a fugare ogni dubbio.