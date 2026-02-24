Calcio
Harkass prova a baciare più volte Ivan Toney in campo: la risposta dell’attaccante è spietata

Scena surreale in Arabia Saudita: un avversario prova a baciare Ivan Toney in campo dopo un gol annullato. La risposta social dell’attaccante fa impazzire il web.
A cura di Marco Beltrami
Tutto si sarebbe aspettato Ivan Toney fuorché di essere oggetto di particolari attenzioni da parte di un avversario durante una partita. L'attaccante inglese che milita nell'Al-Ahli ha dovuto fare i conti con Jamal Harkass, difensore del Damac che ha provato ripetutamente a baciarlo durante l'ultima partita valida per il campionato arabo. L'episodio ha avuto anche uno strascico social, con la vendetta di Toney.

L'esultanza di Ivan Toney e la provocazione di Harkass

In realtà è stato proprio il giocatore che vanta sette presenze nella nazionale inglese a provocare gli avversari. Il Damac infatti pensava di aver trovato la rete del pareggio in pieno recupero, grazie al guizzo di Yakou Meite. Una doccia fredda per l'Al-Ahli, salvato poi dal VAR. Al termine di un lungo controllo la rete è stata annullata e Toney ha esultato in faccia agli avversari.

I tentativi di bacio da parte del giocatore del Damac

Harkass, che si è subito reso conto del comportamento di Toney invece di disperarsi come i compagni è andato testa contro testa con lui. Il difensore del Damac ha cercato di baciare l'attaccante, avvicinandosi diverse volte. L'ex bomber del Brentford ha aumentato i decibel dell'esultanza e ha quasi sfidato Harkass ridendogli in faccia. Poi sono intervenuti gli altri giocatori a separarli e ad evitare strascichi polemici, visto che la partita era ormai finita. Ad avere la meglio è stato Toney che si è preso momentaneamente la vetta del torneo, superando momentaneamente Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr.

La reazione piccata di Toney su X
La reazione di Toney sui social

I video dell'accaduto sono diventati virali, e Toney si è ritrovato a commentare uno di questi sui social. Sul suo profilo X infatti commentando la scena, l'attaccante si è lasciato andare ad un commento che non chiude la vicenda: "Non ho mai sentito un alito così cattivo". D'altronde il centravanti sta vivendo una stagione magica in Arabia con 31 gol in 34 partite. Una situazione che lo fa sentire ulteriormente sicuro, anche di fronte a provocazioni evidenti.

