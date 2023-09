Handanovic ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: tornerà all’Inter con un altro ruolo Samir Handanovic avrebbe deciso di dare il suo addio al calcio giocato. Dopo lo svincolo dall’Inter, il portiere non è riuscito a trovare un’altra squadra. Proprio il club nerazzurro sarebbe pronto a tendergli la mano ma proponendogli un altro ruolo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Samir Handanovic ha deciso di dire addio al calcio giocato. Dopo il mancato rinnovo di contratto con l'Inter, il portiere sloveno sembrava pronto a vivere una nuova esperienza tra i pali, magari alla Lazio che però poi non ha concluso l'affare per l'arrivo dell'ex capitano nerazzurro. All'età di 39 anni e senza alcun'altra offerta sul piatto, secondo quanto scrive ‘Il Giornale', Handanovic avrebbe deciso di ritirarsi. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve e nel frattempo si è già aperto un nuovo spiraglio per la sua carriera.

Handanovic infatti non tonerà in porta ma proseguirà la sua avventura nel mondo del calcio in un'altra veste. A tendergli la mano dovrebbe essere ancora una volta l'Inter che avrebbe dato al portiere la possibilità di rientrare in nerazzurro ma con un ruolo da collaboratore tecnico. Non si tratterebbe del classico ruolo da preparatore dei portieri come si pensava inizialmente data la sua enorme esperienza. Sarà invece un ruolo diverso che anche in questo caso comunicherà a breve la stessa società nerazzurra.

Handanovic che alza la Coppa Italia dell’Inter, uno degli ultimi successi in nerazzurro.

L'Inter ha dunque pensato a lui in questa nuova veste, forse anche come riconoscimento per il suo contributo all'Inter di notevole spessore. Handanovic ha indossato cinque maglie italiane: Treviso, Lazio, Rimini(in Serie B), Udinese e, appunto Inter. In Serie A ha collezionato 566 presenze, 455 delle quali con la casacca nerazzurra: è il portiere che più volte è sceso in campo nella storia nerazzurra. Numeri che di certo non lasciano hanno lasciato indifferente la società di Zhang che ha pensato bene di affidarsi ancora a lui.

"Cercherò di giocare ancora qualche anno, questo è un arrivederci ma resterò sempre uno di NOI". Aveva scritto questo Handanovic dopo aver salutato l'Inter a seguito della scadenza del suo contratto che lo legava ai nerazzurri fino al 30 giugno 2023. L'Inter aveva deciso di non rinnovare il suo accordo rischiando anche di correre qualche pericolo. Già perché dopo l'addio a Onana per un attimo la porta di Simone Inzaghi era rimasta sguarnita fino agli arrivi successivi di Sommer e Audero. Oggi Handanovic potrebbe così avere un ruolo chiave, magari proprio al fianco dei portieri nerazzurri per dare seguito alla sua lunga e grande storia con l'Inter.