"I. Am. Back". In questo modo Hakan Calhanoglu ha accolto la notizia della negativizzazione al Covid-19. Il centrocampista turco del Milan ha festeggiato con un post su Instagram la possibilità di tornare in campo nella sfida al Bologna di domani pomeriggio: per capire se Calha partirà col resto del gruppo alla volta per l'anticipo di domani bisogna attendere gli esami di idoneità sportiva per renderlo arruolabile. Se dovesse arrivare il via libera da parte dello staff medico, il numero 10 del Milan dovrebbe accomodarsi in panchina vista la recente inattività dovuta alla quarantena e la mancanza di allenamenti col resto della squadra. Dopo Mandzukic, Tonali e Bennacer, un'altra buona notizia per Stefano Pioli.

Il gruppo rossonero deve reagire dopo le due sconfitte di fila contro Atalanta e Inter e dopo aver recuperato Rebic e Ibrahimovic il Milan potrebbe avere a disposizione anche l'estro del suo numero 10. Hakan era risultato positivo al giro di tamponi precedenti alla gara contro il Cagliari, quando era stato fermato anche Theo Hernandez che poi è risultato "falso positivo".

La società rossonera ha reso nota la notizia della guarigione di Hakan Calhanoglu attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.

Nelle scorse ore sono arrivate delle schiarite in merito al rinnovo del contratto di Calhanoglu. L’accordo, dopo mesi di trattative, sembra ormai ad un passo: il Milan ha offerto al trequartista turco un contratto fino al 2024 a 4 milioni di euro a stagione contro i 5 richiesti dal calciatore turco ma la situazione dovrebbe risolversi a metà strada e siglare un’intesa che farebbe felice Stefano Pioli e tutti i tifosi del Diavolo.